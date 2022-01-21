Возможное нападение РФ, оккупация Харькова: о чем рассказал Зеленский в интервью Washington Post

Владимир Зеленский дал большое интервью американскому изданию The Washington Post. Президент оценил вероятность нападения России на Украину, а также предположил, что Кремль может попытаться оккупировать Харьков.

Не обошел президент и тему потенциальных санкций, а также – масштабной кибератаки на Украину. 24 канал собрал основные тезисы, которые озвучил Зеленский в интервью.

К теме Будет началом масштабной войны, – Зеленский предположил, что Россия попытается оккупировать Харьков

В случае нападения России пострадают все

Зеленский заявил, что в случае нового российского нападения пострадает не только Украина, но и соседние государства. Он подчеркнул, если будет война, то она будет сильной. По словам политика, "проиграют все", поскольку "сотни тысяч жизней будут потеряны".

Президент отметил, что в этом случае возможен также миграционный кризис.

Украинцы будут сопротивляться

Президент подчеркнул, если Москва нападет, украинцы будут реагировать решительно. Он убежден, что, кроме армии, каждый украинец станет на защиту своей земли.

"Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", – констатировал политик.

Он предполагает, что Путин может считать, якобы многие украинцы поддерживают его политику. По словам Зеленского, такие мнения – ошибочные.

Россия может попытаться оккупировать Харьков

Зеленский допускает, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков. Однако президент подчеркнул, что попытка захвата крупных городов станет началом крупномасштабной войны.

В Харькове проживает больше миллиона жителей. Это не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны,

– сказал Зеленский.

Санкции следует вводить немедленно

Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России. Он призвал партнеров к такому шагу, потому что ждать на эскалацию – неправильная и недейственная стратегия.

"Но почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" – спросил президент.

По его мнению, после нападения ограничения уже не сдержат Россию. Он отметил, что это превентивный инструмент, то есть санкции можно применять, а потом отменить.

За кибератакой стоит Россия

Президент также прокомментировал масштабную кибератаку на правительственные украинские сайты. По его утверждениям, это может быть дело рук России. Об этом политику сказали определенные специалисты.

Однако Зеленский добавил, что это не первая и не последняя атака, отметив, что последствия намного тяжелее.

Россия хочет отдать Донбасс, если Украина забудет о Крыме

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о всех оккупированных территориях. Он предположил, что Кремль может отдать оккупированный Донбасс, если мы забудем о Крыме. Однако этого не произойдет.

Путин уже немолод

Зеленский посоветовал Путину подумать о том, что он оставит после себя, поскольку президент уже немолодой. По словам Зеленского, если Путин заберет территорию Украины, то это будет временная победа одного народа над другим. Украинский политик признался: многие его российские друзья сожалеют о случившемся.

Кроме того, Зеленский считает, что у Путина есть большие шансы согласиться на мирное решение и найти компромисс.

Кремль ожидал лояльности от Зеленского

Зеленскому сказали, что, вероятно, Путин думал о лояльности от него, и, в конце концов, очень разозлился.

Президент отметил, что он не изменился. Политик хотел поговорить с Путиным "по-соседски", чтобы найти решение относительно войны.

Однако я не был готов предать свою страну. Я так понимаю, что, как они думают, я оказался силачом – твердым орешком, который трудно расколоть, как говорят в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Помощь от США сильнее, чем раньше

Президент подтвердил, что военная поддержка со стороны администрации президента Джо Байдена сейчас сильнее, чем была раньше. Однако следует помнить о гибридной войне в Украине.

Также Зеленский отреагировал на заявление Байдена, что США не будут отправлять войска в Украину. Политик подчеркнул: если Украину оставят наедине, это будет ошибкой. По его словам, мир не будет прежним, если произойдет полномасштабная война.

Также он объяснил, почему США важно помогать Украине. Зеленский заявил о нарушении простых человеческих ценностей. В частности, что нельзя убивать людей.

"Вопрос об Украине касается двух стран, одна из которых атакует другую – это вопрос моральный", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил за популярность

В заключение Зеленский подчеркнул, что быть президентом Украины для него – большая честь. Говорит, что баллотироваться решил из-за сложной ситуации в стране.

Я благодарен, что стал популярным среди наших людей,

– сказал политик.

Он добавил, что трудностей не боится, хотя ни один президент Украины не был готов к войне с Россией.

Угроза нападения России: что надо знать

Россия начала стягивать свои войска к нашей границе еще в октябре. Первыми об этом стали сообщать американские СМИ. Впоследствии в Украине подтвердили информацию. Глава разведки Кирилл Буданов предупредил, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

В январе США предостерегли, что Москва может сфабриковать повод для нападения на Украину. В частности, атаковать могут под предлогом "госпереворота".

В Госдепе США беспокоятся, что Кремль может вторгнуться с территории Беларуси, поскольку Москва и туда стягивает свои силы. В Кремле все отвергают, утверждая, что войска переводят для совместных учений.

Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России.

Запад выражает нерушимую поддержку Украине. Предупреждают о жестких санкциях. Например, Байден подчеркнул, что в таком случае Россию будет ждать экономическая катастрофа. В Евросоюзе тоже заверили, что готовы ввести массовые ограничения против Москвы.

Смотрите обращение Владимира Зеленского относительно российской агрессии: