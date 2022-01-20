Економічні санкції будуть масштабними та масовими. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Важливо ЄС заявив про готовність введення санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну
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У Євросоюзі підтвердили, що готові ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо та нападе на Україну. Попередили, що Росія постраждає, якщо дипломатичного рішення не знайдуть.
Джерело:El Punt Avui
Економічні санкції будуть масштабними та масовими. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Важливо ЄС заявив про готовність введення санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну
Новина доповнюється...