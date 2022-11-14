Візит Зеленського до Херсона стане ударом по позиції Росії на G20, – політтехнолог

Візит Зеленського до Херсона обговорюють усі учасники саміту G20. Такий вчинок президента України стане величезним ударом по позиції Росії на саміті.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Зеленський жартівливо прокоментував візит до Херсона.

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За лаштунками саміту обговорюватимуть подальшу долю Росії

Шейтельман зазначив, що за лаштунками саміту G20 будуть обговорювати подальшу долю Росії. ЗСУ звільнили Херсон якраз напередодні саміту, а Зеленський відвідав місто в перший день роботи G20. Тепер про це говорять учасники саміту, розуміючи різницю між українською та російською владою, адже Путін так і не відвідав жодну окуповану територію, навіть Донбас за всі 8 років.

Візит Зеленського до Херсона стане ще одним ударом не лише по Лаврову, а й по російській позиції, яка буде представлена на G20. Є формула, що Україну не можна обговорювати без України, і з нею згодні всі країни Заходу, всі наші союзники. Однак при цьому Росію можна обговорювати без Росії,

– зауважив політтехнолог.

Лавров сидітиме окремо

Він продовжив, що Лавров буде сидіти окремо й участі в обговоренні майбутнього Росії не братиме. Імовірно, ця дискусія може бути закритою. А голова російської делегації сидітиме окремо за дитячим столиком, а не з "великими дядьками",

"Адже Путін не наважився поїхати. До речі за це його вже встигли осудити. Мовляв, це несерйозно, на що ви тепер розраховуєте після відмови їхати розмовляти", – наголосив Шейтельман.

Україна цікава всім

За його словами, візит Зеленського до Херсона сприймається за кордоном як диво і справжній подвиг. Президент України поїхав у деокуповане місто фактично одразу, там ще не встигли навіть провести розмінування. Ніхто з лідерів G20 на таке не здатен, а тому кожен з них захоплюється мужністю українського президента, а разом з тим і всього українського народу.

Звісно, всі будуть говорити з Україною. Зрозуміло, що треба робити з Україною в майбутньому. Її треба брати в Євросоюз, допомогти їй відновити економіку, інфраструктуру тощо, і весь світ до цього готовий,

– підкреслив політтехнолог.

Шейтельман про те, що візит Зеленського до Херсона стане ударом по позиції Росії на G20: дивіться відео

Головне питання – що робити з Росією

На його думку, головним питанням залишається: "Що робити з програвшою Росією?":

Як відібрати в неї ядерну зброю, аби вона не планувала нових воєн.

Як бути з приниженою Росією.

Як бути з Росією без Путіна.

Кого приводити до влади в Росії і як з ним говорити.

"Якщо ЗМІ не брешуть, то зараз у Туреччині проходять секретні перемовини між Наришкіним, директором Служби зовнішньої розвідки Росії, і керівником ЦРУ США. Це не 100% інформація, але схожа на достовірну. Тобто, зараз можуть іти розмови про "формулу Зеленського" з певними коригуваннями, наприклад віддати Крим не одразу, а за кілька років", – підсумував Шейтельман.

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