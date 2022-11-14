Визит Зеленского в Херсон станет ударом по позиции России на G20, – политтехнолог
Визит Зеленского в Херсон обсуждают все участники саммита G20. Такой поступок президента Украины станет огромным ударом по позиции России на саммите.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Ранее сообщалось о том, что Зеленский шутливо прокомментировал визит в Херсон.
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За кулисами саммита будет обсуждаться дальнейшая судьба России
Шейтельман отметил, что за кулисами саммита G20 будут обсуждать дальнейшую судьбу России. ВСУ освободили Херсон как раз накануне саммита, а Зеленский посетил город в первый день работы G20. Теперь об этом говорят участники саммита, понимая разницу между украинскими и российскими властями, ведь Путин так и не посетил ни одну оккупированную территорию, даже Донбасс за все 8 лет.
Визит Зеленского в Херсон станет еще одним ударом не только по Лаврову, но и по российской позиции, представленной на G20. Есть формула, что Украину нельзя обсуждать без Украины и с ней согласны все страны Запада, все наши союзники. Однако при этом Россию можно обсуждать без России,
– заметил политтехнолог.
Лавров будет сидеть отдельно
Он продолжил, что Лавров будет сидеть отдельно и участия в обсуждении будущего России принимать не будет. Вероятно, эта дискуссия может быть закрытой. А глава российской делегации будет сидеть отдельно за детским столиком, а не с "большими дядями",
"Ведь Путин не решился приехать. Кстати, за это его уже успели осудить. Мол, это несерьезно, на что вы теперь рассчитываете после отказа ехать разговаривать", – подчеркнул Шейтельман.
Украина интересна всем
По его словам, визит Зеленского в Херсон воспринимается за границей как чудо и настоящий подвиг. Президент Украины поехал в деоккупированный город фактически сразу, там еще не успели даже провести разминирование. Никто из лидеров G20 на такое не способен, поэтому каждый из них восхищается мужеством украинского президента, а вместе с тем и всего украинского народа.
Конечно, все будут говорить с Украиной. Понятно, что нужно делать с Украиной в будущем. Ее нужно брать в Евросоюз, помочь ей восстановить экономику, инфраструктуру и т.д., и весь мир к этому готов,
– подчеркнул политтехнолог.
Шейтельман о том, что визит Зеленского в Херсон станет ударом по позиции России на G20: смотрите видео
Главный вопрос – что делать с Россией
По его мнению, главным вопросом остается: "Что делать с проигравшей Россией?":
- Как отобрать у нее ядерное оружие, чтобы она не планировала новые войны.
- Как быть с униженной Россией.
- Как быть с Россией без Путина.
- Кого приводить к власти в России и как с ним говорить.
"Если СМИ не врут, то сейчас в Турции проходят секретные переговоры между Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, и руководителем ЦРУ США. Это не 100% информация, но похожая на достоверную. То есть, сейчас могут идти разговоры о "формуле Зеленского" с определенными корректировками, например, отдать Крым не сразу, а через несколько лет", – подытожил Шейтельман.
Саммит G20: последние новости
- Западные СМИ утверждают, что Сергей Лавров попал в больницу после встречи на саммите G20 на Бали. У российского дипломата возникли проблемы с сердцем.
- На Бали, в Индонезии, проходит саммит G20. Генеральный секретарь ООН пытается наладить диалог отдельно с украинской и российской делегацией.
- Украина, как пострадавшая от российской агрессии страна, закономерно требует углубления внешней изоляции Кремля. В то же время следует учесть, что не все страны из группы G20 стремятся к тому же.