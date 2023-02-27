Ставка на поразку Росії: чи може лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідати Київ

Після того, як Китай оприлюднив свій "мирний план", Володимир Зеленський сказав, що хотів би зустрітися з Сі Цзіньпіном. Не виключено, що така зустріч справді може відбутися.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Валентин Гладких. За його словами, "мирний план" Китаю показав, що ця країна не займає проросійську позицію.

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Водночас політика Китаю і не є відверто проукраїнською. Гладких припустив, що на певному етапі Китай буде відкритим для контактів з Києвом.

Де можуть зустрітися Зеленський та Сі Цзіньпін

Політолог зазначив, що рано чи пізно Володимир Зеленський зустрінеться з Сі Цзіньпіном.

Не виключено, що китайський лідер може прилетіти до нас. Але наразі передумови для цього ще не визріли,

– зауважив Гладких.

Він додав, що також малоймовірно, що найближчим часом може відбутися візит президента України до Китаю.

"Мабуть, продуктивнішим і реалістичнішим є сценарій, коли Зеленський та Сі Цзіньпін зустрінуться десь на полях якогось саміту або певної міжнародної зустрічі. Хоча я б не виключав ані можливості візиту Зеленського до Китаю, ані візиту пана Сі до Києва", – зазначив політолог.

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Поразка Росії відкриває для Китаю більше перспектив, ніж ризиків

Китай намагається зберігати нібито нейтральну позицію щодо війни в Україні. За словами Гладких, не варто обурюватися, що Пекін не стає на бік України. Адже водночас китайська влада прямо не підтримує Росію.

Як зазначив Гладких, Китай може зважити баланс сил і врахувати, хто яку ставку зробив у цій війні.

Я не думаю, що Китай готовий зараз зробити ставку на перемогу Росії, усвідомлюючи, що більшість сильних світу цього якраз зробили ставку на поразку Росії,

– сказав політолог.

Гладких вважає, що для Китаю поразка Росії у цій війні відкриває більше перспектив, ніж ризиків.

Пекін дивиться на російські землі як на здобич

За словами політолога, Пекін дивиться на Росію та на її неосяжні простори як на свою потенційну здобич. Це не означає, що Китай буде зазіхати на російські території військовим шляхом.

Однак китайці вже зараз намагаються чимало витиснути з Росії навіть в умовах, коли Москва ще не зазнала остаточної поразки на полі бою,

– зазначив Гладких.

Він додав, що остаточну поразку Росії у війні проти України ми можемо побачити вже в осяжному майбутньому.

Чи можлива зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна: коротко