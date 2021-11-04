Зеленський не хоче бути залежним, – політолог про боротьбу з олігархами

Володимир Зеленський у квітні ініціював створення нового законопроєкту про деолігархізацію в Україні. Президент пішов на таке протистояння, адже не хоче бути залежним.

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів політолог Володимир Фесенко. Саме бажання бути незалежним й призвело до появи законопроєкту.

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За словами Фесенка, раніше в Україні олігархи домовлялися з представниками влади. Наприклад, вони пропонували підтримку, ефірний час на своїх телеканалах в обмін на "переваги" в економіці чи політиці.

Однак чинний президент на такі домовленості йти не хоче.

Мені розповідали люди, які його знають, що однією з причин, чому він пішов на протистояння з олігархами, воно ж не одразу виникло – Зеленський не хоче бути залежним. Володимир Фесенко політолог

Втім, на думку Фесенка, для Зеленського ризиковано "воювати" одразу на всіх фронтах. Натомість примушувати олігархів до поступової здачі своїх позицій й атакувати їх з різних боків – це вже питання тактики.

Політолог додав, що зараз для президента важливо правильно обрати послідовну й системну тактику антиолігархічної боротьби.

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