Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

В Україні офіційно продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Президент поставив підписи під відповідними законами.

Відповідно, до ухваленних документів, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть діяти з 14 травня по 11 серпня 2024 року.

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Нові 90 днів війни

Зазначимо, що президент Зеленський 6 травня вніс до Верховної Ради законопроєкти під номерами 11234 та 11235, у яких пропонувалося подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. У пояснювальній записці йшлося, що такі заходи необхідні для відбиття російської агресії.

Наступного дня, 7 травня, Комітет з нацбезпеки схвалив відповідні законопроєкти. А вже 8 травня під час засідання їх підтримав парламент. За продовження воєнного стану голоси віддали 339 народних депутатів, а за продовження мобілізації – 336.

Нагадаємо, що це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни. Востаннє таке рішення було ухвалене 7 лютого.

Верховна Рада збільшила штрафи для ухилянтів

9 травня нардепи проголосували у другому читанні за законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів для тих, хто ухиляється від мобілізації. Так, тепер за порушення військового обліку доведеться сплатити від 3 400 до 5 100 гривень, а за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час треба заплатити від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб.

Громадяни, які порушать законодавство про оборону та мобілізацію у воєнний час мусять витягнути з гаманців від 17 000 до 25 500 гривень. Посадові та юридичні особи заплатять більше – від 34 000 до 59 500 гривень.

Нагадаємо, що днем раніше Верховна Рада також підтримала мобілізацію засуджених. Відповідно до цього законопроєкту, звільнити в'язнів раніше за завершення терміну покарання можна лише за рішенням суду. Крім того, засуджені мають надати згоду на приєднання до лав захисників. Які ще критерії для мобілізації в'язнів прописані в документі, читайте тут.