Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и общей мобилизации

В Украине официально продлили военное положение и общую мобилизацию. Президент поставил подписи под соответствующими законами.

Согласно принятым документам, военное положение и общая мобилизация в Украине будут действовать с 14 мая по 11 августа 2024 года.

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Новые 90 дней войны

Отметим, что президент Зеленский 6 мая внес в Верховную Раду законопроекты под номерами 11234 и 11235, которые предлагали продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. В пояснительной записке говорилось, что подобные меры необходимы для отражения российской агрессии.

На следующий день, 7 мая, Комитет по нацбезопасности одобрил соответствующие законопроекты. А уже 8 мая на заседании их поддержал парламент. За продолжение военного положения голоса отдали 339 народных депутатов, а за продолжение мобилизации – 336.

Напомним, что это уже одиннадцатое продолжение с начала полномасштабной войны. Последний раз такое решение было принято 7 февраля.

Верховная Рада увеличила штрафы для уклонистов

9 мая нардепы проголосовали во втором чтении за законопроект, предусматривающий увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации. Так, теперь за нарушение военного учета придется уплатить от 3 400 до 5 100 гривен, а за повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время следует заплатить от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц.

Граждане, которые нарушат законодательство об обороне и мобилизации в военное время, должны вытянуть из кошельков от 17 000 до 25 500 гривен. Должностные и юридические лица заплатят больше – от 34 000 до 59 500 гривен.