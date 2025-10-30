Зеленський повідомив про удар росіян по Слов'янській ТЕС: є жертви та поранені

Вдень 30 жовтня окупанти атакували Слов'янську ТЕС. На жаль, є жертви і постраждалі.

У вечірньому зверненні за 30 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що кілька годин тому росіяни скинули бомби на Слов'янську ТЕС, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на ТЕС у Слов'янську?

Унаслідок атаки дві людини загинули. Також є поранені.

Це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу,

– заявив президент.

Нагадаємо, що вранці окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ. Пошкоджень зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. На жаль, три людини загинули.

Зауважимо, що в ніч проти 30 жовтня росіяни здійснили масовану атаку на Україну. Ворог націлився на ТЕС у різних областях. По всій Україні запроваджували екстрені відключення.

