16 грудня, 02:35
Чи може в Україні відбутись референдум щодо територій: Зеленський пояснив позицію Києва

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський пояснив, що питання про референдум щодо територій поки не піднімається, бо це складне рішення.
  • Президент заявив, що для проведення виборів необхідна співпраця законодавців і безпекова інфраструктура, а також припинення вогню на 60 – 90 днів.

Володимир Зеленський уночі відповів на низку запитань від ЗМІ. Журналісти поцікавилися в тому числі і можливим проведенням референдуму.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.

Що сказав Зеленський про референдум щодо територій?

Представники медіа попросили Зеленського прокоментувати його заяву від 11 грудня. Тоді мовилося, що потребу в територіальних поступках росіянам визначатиме український народ на виборах чи референдумі.

"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", – висловив тоді свою думку гарант. 

Відповідаючи на запитання ЗМІ, Зеленський наголосив: про референдум поки не йдеться, бо це складне рішення. Таке саме складне і питання виборів. 

Ми поки що пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя українців через війну не ускладнювати тими чи іншими рішеннями, 
– пояснив він. 

Чутливе питання виборів підняли в суспільстві після того, як його ініціювали США. 15 грудня Зеленський знову заявив партнерам, що готовий до виборів. 

"Для того, щоб народ України був готовий (до виборів – 24 Канал), потрібна співпраця законодавців щодо змін у законах, але передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура", – розповів президент. 

Зеленський припустив, що треба припинити вогонь на 60 – 90 днів або на інший термін, щоб вибори були можливі. Якщо бойові дії продовжаться – Київ не згоден на проведення виборів. 

А що говорив Зеленський про референдум раніше? 

  • Торік улітку президент висловився схожим чином. Він сказав, що не може одноосібно вирішувати питання щодо територіальної цілісності України. 

  • Водночас референдум не є хорошим варіантом, адже Росія може обернути його собі на користь. Повернути території можна дипломатією.