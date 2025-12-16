Чи може в Україні відбутись референдум щодо територій: Зеленський пояснив позицію Києва
- Зеленський пояснив, що питання про референдум щодо територій поки не піднімається, бо це складне рішення.
- Президент заявив, що для проведення виборів необхідна співпраця законодавців і безпекова інфраструктура, а також припинення вогню на 60 – 90 днів.
Володимир Зеленський уночі відповів на низку запитань від ЗМІ. Журналісти поцікавилися в тому числі і можливим проведенням референдуму.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву президента.
Дивіться також Чи буде перемир'я на Різдво: що каже Зеленський
Що сказав Зеленський про референдум щодо територій?
Представники медіа попросили Зеленського прокоментувати його заяву від 11 грудня. Тоді мовилося, що потребу в територіальних поступках росіянам визначатиме український народ на виборах чи референдумі.
"Я вважаю, що на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України", – висловив тоді свою думку гарант.
Відповідаючи на запитання ЗМІ, Зеленський наголосив: про референдум поки не йдеться, бо це складне рішення. Таке саме складне і питання виборів.
Ми поки що пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя українців через війну не ускладнювати тими чи іншими рішеннями,
– пояснив він.
Чутливе питання виборів підняли в суспільстві після того, як його ініціювали США. 15 грудня Зеленський знову заявив партнерам, що готовий до виборів.
"Для того, щоб народ України був готовий (до виборів – 24 Канал), потрібна співпраця законодавців щодо змін у законах, але передусім найголовніше – це можливість провести легітимні вибори або провести вибори з легітимним результатом. Для цього потрібна безпекова інфраструктура", – розповів президент.
Зеленський припустив, що треба припинити вогонь на 60 – 90 днів або на інший термін, щоб вибори були можливі. Якщо бойові дії продовжаться – Київ не згоден на проведення виборів.
А що говорив Зеленський про референдум раніше?
Торік улітку президент висловився схожим чином. Він сказав, що не може одноосібно вирішувати питання щодо територіальної цілісності України.
Водночас референдум не є хорошим варіантом, адже Росія може обернути його собі на користь. Повернути території можна дипломатією.