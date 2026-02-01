"Хто це зможе витримати": Зеленський відповів на критику Бабіша щодо допомоги Україні
- Зеленський наголосив, що допомога Україні є важливою для стримування Росії, і без неї може виникнути загроза для Європи.
- Політик запросив чеського прем'єра Бабіша в Україну.
Чеський прем'єр Андрей Бабіш виступає проти того, аби його країна фінансувала військову допомогу Україні через власний бюджет. Також нещодавно він відмовив Києву у передачі літаків L-159. Мовляв, вони потрібні самій Празі.
В уряді Бабіша багато хто вважає: чим більше Україна отримує військової допомоги від союзників, тим менше шансів залишається на мир. В інтерв'ю "Чеському радіо" Володимир Зеленський наголосив, що це хибне твердження.
Що відповів Зеленський Бабішу на критику допомоги Україні?
Президент нагадав, що сьогодні Україні допомагають, і вона стримує Росію. Без допомоги від союзників Україна може не витримати. І тоді є ризик, що Росія піде далі.
Позбавити Київ допомоги, щоб перевірити – настане мир чи ні – дуже ризиковано. Адже, якщо російська агресія триватиме, то це велика загроза для Європи, для будь-якої держави. "І хто це витримає? Те, що витримує Україна", – додав політик.
Він зауважив, що прем'єр Бабіш має право на власну думку. Але між тим, аби допомагати Україні чи ні, розумніше обрати перше. Бо, по – перше, Україна – це Європа. По – друге, вона захищає себе справедливо – на неї напали. По – третє, вона сповідує європейські цінності та є дружньою до Чехії.
Зеленський нагадав, що після повномасштабного вторгнення світ об'єднався саме навколо України, а не Росії. Навіть ті, країни які не допомагають Києву, визнають, що Росія – агресор.
Окремо він додав, що знає прем'єра Бабіша особисто, хоча і не дуже добре. Він зустрічався з ним кілька разів. Зокрема, на зустрічі Коаліції охочих, де той представляв Чехію.
Наостанок Зеленський запросив Бабіша в Україну, а також припустив, що українська прем'єрка може приїхати в Чехію.
Що кажуть у Чехії про допомогу Україні у війні проти Росії?
- Спікер Палати представників Чехії Томіо Окамура виступає проти прапорів України у Чехії та підтримки нашої країни загалом. Активісти перейменували його дім на Google Maps. Дім Окамури підписали як "Спілка підтримки України".
- Прем'єр Чехії Андрей Бабіш остаточно закрив питання про можливу передачу Україні літаків L-159 ALCA, розкритикувавши начальника Генерального штабу Карела Ржеку за підтримку цієї ідеї.
- Тим часом чехи зібрали понад 3,8 мільйона доларів на енергетичну допомогу Україні через ініціативу "Подарунок для Путіна".