Зеленський прибув до Давосу, де зустрінеться із Трампом

Президент Зеленський прибув до Давосу на перемовини із Дональдом Трампом. Вони мають зустрітися уже у четвер, 22 січня.

Про це повідомив 24 Каналу радник президента Дмитро Литвин.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Про те, що Зеленський вирушив на зустріч із Трампом, стало відомо вранці 22 січня.

"Президент на шляху в Давос", – зазначав Литвин.

Згодом з'явилися дані про прибуття президента.

Довідково. У Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Загалом участь у ньому бере понад 130 країн, у тому числі й Україна. Відмовилася відвідати цей захід Данія, зважаючи на ситуацію навколо Гренландії.

Орієнтовно о 13:00 за місцевим часом пройде протокольна зйомка президентів, але формат може змінитися. А о 14:30 має відбутися основний виступ.

Окрім того, заплановано участь президент Зеленського у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery, де зустрінеться з представниками енергокомпаній.

Що передувало?

Ще на початку тижня Зеленський заявив, що навряд чи поїде до Давосу, бо він контролює відновлення енергосистеми після масованих російських авіаударів, які залишили Київ та інші міста без опалення та електроенергії під час морозної зимової погоди.

Однак у середу, 21 січня, Трамп заявив, що таки зустрінеться з українським президентом на швейцарському гірськолижному курорті.

Зеленський після цього заявив, що перегляне плани пропустити зустріч, якщо будуть підписані угоди про гарантії безпеки та план відродження економіки країни зі США.

Також у межах переговорів Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Росії 22 січня, щоб зустрітися з Путіним щодо останніх пропозицій щодо мирного плану.

Які заяви уже прозвучали у Давосі щодо України?