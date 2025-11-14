Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО

На тлі розслідувань НАБУ та САП корупційних схем в енергетиці Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну складу РНБО. Так, він виключив з цього органу двох фігурантів справи з розкрадання коштів в енергетичному секторі.

Відповідний указ з'явився на офіційному сайті президента України 14 листопада, передає 24 Канал. Дивіться також Гринчук виступила на засіданні енергетичного комітету: що розповіла ексміністерка Кого Зеленський вивів зі складу РНБО? Згідно з указом, президент змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Так, колишня міністерка енергетики України Світлана Гринчук та ексміністр юстиції України Герман Галущенко не є членами РНБО. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 14 листопада. До слова, 12 листопада Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції за рішенням уряду. Крім того, 14 листопада комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав рішення щодо звільнення Гринчук з посади міністра енергетики. Що відомо про причетність Галущенка та Гринчук до корупції в енергетиці? Розслідування НАБУ та САП встановило можливу участь топпосадовців у розгалуженій корупційній схемі "відкатів". Відомо, що Тимур Міндіч впливав на ексміністрів Галущенка та Умєрова у сферах енергетики та оборони, що дозволяло йому та його компаніям отримувати фінансові вигоди.

Зокрема вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в міністра юстиції та колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка.

За даними слідства, незаконне збагачення відбувалося через регулярні вимоги "відкатів" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів Енергоатому.

САП також оприлюднила матеріали, згідно з якими ексміністерка енергетики Світлана Гринчук нібито проводила ночі у будинку Галущенка. На це Гринчук відповіла, що "нічого про таке не знає", після чого перестала виходити на зв'язок із журналістами.