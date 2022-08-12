Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію. Відповідні законопроєкти до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський.

Тексти законопроєктів ще відсутні

Законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації були зареєстровані у Верховній Раді 12 серпня, пише 24 канал.

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Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7664 та Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №7665 від 12 серпня є у списку зареєстрованих законопроєктів Верховної Ради України, які вона має розглянути.

Після того, як з'явилися тексти законопроєктів, стало відомо, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 днів.

Воєнний стан продовжать на найближчому пленарному засіданні

. 22 травня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 23 серпня.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк 10 серпня інформував, що воєнний стан в Україні Рада має продовжити на найближчому пленарному засіданні.

Скільки цього разу триватиме воєнний стан в Україні – невідомо. Це вже вчетверте в Україні будуть продовжувати воєнний стан у 2022 році.

Верховна Рада 23 лютого ухвалила рішення про введення надзвичайного стану на території України через загрозу повномасштабного російського вторгнення. Наступної ночі росія розпочала війну, тому в Україні на 30 днів оголосили воєнний стан.

У березні та квітні Верховна Рада продовжувала воєнний стан на 30 днів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після скасування воєнного стану в України діятиме режим надзвичайного стану. Відповідний режим триватиме доти, поки ліквідовуватимуть наслідки війни.

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– це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, щоб надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки. Крім цього, тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини. Зокрема, право на пересування, збори та мітинги.