Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

В Украине продолжат военное положение и мобилизацию. Соответствующие законопроекты в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский.

Тексты законопроектов еще отсутствуют

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации были зарегистрированы в Верховной Раде 12 августа, пишет 24 канал.

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Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7664 и Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" №7665 от 12 августа есть в списке зарегистрированных законопроектов Верховной Рады Украины, которые она должна рассмотреть.

Пока сами тексты законопроектов еще отсутствуют.

Военное положение продлят на ближайшем пленарном заседании

22 мая Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней – до 23 августа.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 10 августа информировал, что военное положение в Украине Рада должна продлить на ближайшем пленарном заседании.

Сколько на этот раз будет длиться военное положение в Украине – неизвестно. Это уже в четвертый раз в Украине будут продолжать военное положение в 2022 году.

Верховная Рада 23 февраля приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. На следующую ночь россия начала войну, поэтому в Украине на 30 дней объявили военное положение.

В марте и апреле Верховная Рада продлила военное положение на 30 дней.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после отмены военного положения в Украине будет действовать режим чрезвычайного положения. Соответствующий режим будет продолжаться до тех пор, пока будут ликвидировать последствия войны.

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– это специальный правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее регионах при угрозе вооруженной агрессии или нападения. Он необходим, чтобы предоставить соответствующим органам государственной власти полномочия, необходимые для уменьшения или предотвращения угрозы и обеспечения национальной безопасности. Кроме того, временно могут ограничивать конституционные права и свободы человека. В частности, право на передвижение, собрание и митинги.