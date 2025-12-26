Зеленський заявив, що готовий винести план Трампа на референдум, але за певних умов

Президент Зеленський заявив, що готовий винести план Трампа на референдум, оскільки там є болісні питання щодо територій. Але спочатку Росія повинна погодитися на нього і на припинення вогню.

Перемир'я, за словами Зеленського, повинно тривати не менш ніж 60 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

За яких умов в Україні може відбутися референдум?

Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп усе ще вимагає від України територіальних поступок на сході згідно з мирним планом.

Україна, за його словами, ще буде намагатися змінити умови плану, але якщо досягти "сильної" позиції не вдасться, то йому потрібно буде отримати схвалення українського народу на такі поступки – провести референдум.

Він вважає, що у випадку проведення референдуму необхідно досягти припинення вогню щонайменше на 60 днів.

Високопоставлений чиновник США заявив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню, якщо Зеленський оголосить референдум, але хочуть коротшого графіку.