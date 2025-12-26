Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на результати соціологічного дослідження, яке проводилось компанією SOCIS у період з 12 по 18 грудня 2025 року.

Хто переміг би на виборах?

Згідно з даними опитування, якщо у другому турі опинилися б Володимир Зеленський та Кирило Буданов, за останнього проголосували б 56,2% респондентів. Тоді як нинішній президент здобув би підтримку 43,8% опитаних.



Крім того, соціологи фіксують високий рівень суспільного схвалення діяльності начальника ГУР. Наразі дії Кирила Буданова позитивно оцінюють 71,5% українців, що робить його одним із лідерів громадської підтримки в країні.



Як би проголосували опитані у другому турі / дані SOCIS

До слова, днями вперше від початку вторгнення ЦВК відновила роботу "Державного реєстру виборців". Оновлення цього реєстру – це одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Цей крок фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК із громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, його актуалізації.