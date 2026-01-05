Зміни будуть й в МЗС: Зеленський зустрівся з Сибігою

Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. За словами глави держави, в системі МЗС також плануються зміни.

Які зміни плануються в МЗС?

Володимир Зеленський та Андрій Сибіга обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік.

Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків,

– наголосив глава держави.

Ще однією темою стали ротації в дипломатичному корпусі: зазначається, що найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури.

Зокрема, буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ.

Раніше в мережі з'явилися повідомлення про можливу відставку очільника МЗС. Приводом для чуток стала заява нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Він написав, що Сибігу нібито можуть звільнити з посади міністра закордонних справ України та призначити послом у Польщі.

Однак Володимир Зеленський назвав чутки про звільнення Сибіги "виключно домислами деяких депутатів".

