Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.
Які зміни плануються в МЗС?
Володимир Зеленський та Андрій Сибіга обговорили результати дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік.
Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків,
– наголосив глава держави.
Ще однією темою стали ротації в дипломатичному корпусі: зазначається, що найближчим часом міністр представить відповідні кандидатури.
Зокрема, буде обрано й кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ.
Раніше в мережі з'явилися повідомлення про можливу відставку очільника МЗС. Приводом для чуток стала заява нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Він написав, що Сибігу нібито можуть звільнити з посади міністра закордонних справ України та призначити послом у Польщі.
Однак Володимир Зеленський назвав чутки про звільнення Сибіги "виключно домислами деяких депутатів".
Масштабні кадрові зміни: коротко
Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента, і той публічно підтвердив, що погодився. Буданов назвав це новим рівнем відповідальності та заявив про фокус на питаннях стратегічної безпеки й досягненні справедливого миру.
Після призначення Буданова Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.
Зеленський також оголосив, що в Україні з'явиться новий міністр оборони. Ним може стати віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.