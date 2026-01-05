Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Какие изменения планируются в МИД?

Владимир Зеленский и Андрей Сибига обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год.

Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов,

– подчеркнул глава государства.

Еще одной темой стали ротации в дипломатическом корпусе: отмечается, что в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

В частности, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел.

Ранее в сети появились сообщения о возможной отставке главы МИД. Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко. Он написал, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.

Однако Владимир Зеленский назвал слухи об увольнении Сибиги "исключительно домыслами некоторых депутатов".

