Какие изменения планируются в МИД?
Владимир Зеленский и Андрей Сибига обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год.
Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов,
– подчеркнул глава государства.
Еще одной темой стали ротации в дипломатическом корпусе: отмечается, что в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.
В частности, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел.
Ранее в сети появились сообщения о возможной отставке главы МИД. Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко. Он написал, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.
Однако Владимир Зеленский назвал слухи об увольнении Сибиги "исключительно домыслами некоторых депутатов".
Масштабные кадровые изменения: коротко
Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и тот публично подтвердил, что согласился. Буданов назвал это новым уровнем ответственности и заявил о фокусе на вопросах стратегической безопасности и достижении справедливого мира.
После назначения Буданова Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Зеленский также объявил, что в Украине появится новый министр обороны. Им может стать вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.