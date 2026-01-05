Укр Рус
5 января, 19:21
2

Изменения будут и в МИДе: Зеленский встретился с Сибигой

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский и Андрей Сибига обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и задачи на этот год, включая ротации в дипломатическом корпусе.
  • Ранее Зеленский опроверг слухи о возможном увольнении Сибиги с должности министра иностранных дел.

Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По словам главы государства, в системе МИД также планируются изменения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Какие изменения планируются в МИД?

Владимир Зеленский и Андрей Сибига обсудили результаты дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год.

Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов, 
– подчеркнул глава государства.

Еще одной темой стали ротации в дипломатическом корпусе: отмечается, что в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

В частности, будет выбрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел.

Ранее в сети появились сообщения о возможной отставке главы МИД. Поводом для слухов стало заявление нардепа от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко. Он написал, что Сибигу якобы могут уволить с должности министра иностранных дел Украины и назначить послом в Польше.

Однако Владимир Зеленский назвал слухи об увольнении Сибиги "исключительно домыслами некоторых депутатов".

Масштабные кадровые изменения: коротко

  • Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову возглавить Офис Президента, и тот публично подтвердил, что согласился. Буданов назвал это новым уровнем ответственности и заявил о фокусе на вопросах стратегической безопасности и достижении справедливого мира.
     

  • После назначения Буданова Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.
     

  • Зеленский также объявил, что в Украине появится новый министр обороны. Им может стать вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.