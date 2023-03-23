Українці отримали дивне сповіщення нібито від ДСНС: рятувальники кажуть, що нічого не надсилали
Джерело:"Громадське"
В Україні зранку 23 березня оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт російського літака МіГ-31К. Під час повітряної тривоги чимало жителів Тернопільської області отримали на мобільні телефони дивне звукове сповіщення нібито від ДСНС.
Текст повідомлень, які отримали люди, був зашифрований. У ДСНС заявили, що нічого не розсилали.
Дивіться також Окупанти продовжували ганяти МіГи: по всій Україні лунала повітряна тривога
Кіберполіція з'ясовує ситуацію
Повідомлення надходили від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Деякі з них були підписані так: "Сповіщення від Президента" та "Національне сповіщення".
У ДСНС нам у коментарі зазначили, що не розсилали таких повідомлень, а також уточнили, що звернень з інших областей поки що не було.
Повідомляється, що Кіберполіція з'ясовує ситуацію.
Що відомо про сповіщення від ДСНС
7 вересня 2022 року ДСНС почала тестувати нову систему оповіщення про небезпеку через російські обстріли. Процес тестування системи інформування від ДСНС спричинив неабиякий ажіотаж. Українці у соцмережах писали, що сповіщення добряче їх налякали.
Система працює за допомогою операторів мобільного зв'язку з використанням технологій Cell Broadcast.
У ДСНС заявили, що в умовах війни оповіщення є ключовим елементом цивільного захисту. Однак гучномовці не можуть на 100% ефективно інформувати населення про загрози.
23 вересня 2022 року Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила тестування системи оповіщення населення. Проєкт реалізують на безоплатній основі – завдяки спільним зусиллям:
- мобільних операторів,
- Української асоціації операторів зв'язку "Телас",
- виробників мобільних телефонів та смартфонів,
- вендорів обладнання мобільного зв'язку,
- світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів,
- профільних міністерств, служб і партнерів.