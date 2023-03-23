Украинцы получили странное уведомление якобы от ГСЧС: спасатели говорят, что ничего не посылали
Источник:"Суспильное"
В Украине утром 23 марта объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета российского самолета МиГ-31К. Во время воздушной тревоги многие жители Тернопольской области получили на мобильные телефоны странное звуковое оповещение якобы от ГСЧС.
Текст сообщений, полученных людьми, был зашифрован. В ГСЧС заявили, что ничего не рассылали.
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Киберполиция выясняет ситуацию
Сообщения поступали от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Некоторые из них были подписаны так: "Уведомление от Президента" и "Национальное извещение".
В ГСЧС нам в комментарии отметили, что не рассылали такие сообщения, а также уточнили, что обращений из других областей пока не было.
Сообщается, что Киберполиция выясняет ситуацию.
Что известно об уведомлениях от ГСЧС
7 сентября 2022 года ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения об опасности из-за российских обстрелов. Процесс тестирования системы информирования от ГСЧС вызвал большой ажиотаж. Украинцы в соцсетях писали, что уведомления изрядно их напугали.
Система работает с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.
В ГСЧС заявили, что в условиях войны оповещение является ключевым элементом гражданской защиты. Однако громкоговорители не могут на 100% эффективно информировать население об угрозах.
23 сентября 2022 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила тестирование системы оповещения населения. Проект реализуют на безвозмездной основе благодаря совместным усилиям:
- мобильных операторов,
- Украинской ассоциации операторов связи "Телас",
- производителей мобильных телефонов и смартфонов,
- вендоров оборудования мобильной связи,
- мировых поставщиков программного обеспечения для смартфонов,
- профильных министерств, служб и партнеров.