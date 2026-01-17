Ексдружина Льовочкіна заявила на нього в поліцію: як він відреагував

Колишня дружина депутата забороненої партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, художниця Зінаїда Кубар, заявила, що подала на нього заяви до Національної поліції України. Вона повідомила, що звернулася до правоохоронців відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

Вона наголосила, що дії Льовочкіна заважають її життю. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Зінаїди Кубар в інстаграмі.

Дивіться також Лише 2 тисячі гривень за сотку: АРМА продало Льовочкіну 460 гектарів землі в Карпатах

Що відомо про заяви ексдружини до поліції?

За словами Кубар, ідеться, зокрема, про примушення до "відновлення сім'ї", домашнє насильство, порушення недоторканності приватного життя та викрадення її автомобіля. Жінка стверджує, що зазнавала психологічного тиску, погроз і стеження з боку колишнього партнера, а також заявляє про факти фізичного насильства під час їхнього спільного проживання.

Крім того, Зінаїда Кубар зазначила, що Льовочкін нібито надсилав її нинішньому чоловікові інтимні відео, зняті без її згоди, а також пов'язує з ним переведення її чоловіка-військовослужбовця Владислава Шевченка до іншої військової частини після погроз.

Довідка. Зінаїда Кубар (в минулому Ліхачова) була цивільною дружиною Сергія Льовочкіна, у пари є спільні діти. Водночас Кубар та Льовочкін ніколи не одружувалися.

Як відреагував Льовочкін?

Пресслужба Льовочкіна, у коментарі для Української правди, звинувачення відкинула, назвавши їх неправдивими.

Інформація, викладена у зверненні Зінаїди Кубар, є повністю неправдивою. З сумом констатуємо: останні дії Зінаїди мотивовані її нездоровим психічним станом,

– зазначили у Льовочкіна.

Представники депутата заявили, що він не має намірів поновлювати стосунки із Зінаїдою Кубар, а також закликали з повагою поставитися до ситуації.

Хто такий Льовочкін?