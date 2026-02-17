У Нідерландах обмовились, що нібито можуть зламати код F-35: чи дійсно це можливо

В Нідерландах розповіли про те, як обійти залежність від США у питаннях програмного забезпечення F-35. Вони планують зламати код літака й таким чином керувати ним самостійно.

Про це Гейс Туінман проговорився в ефірі BNR Nieuwsradio. На це звернув увагу та додатково пояснив ряд аспектів Defense Express.

Читайте також Пілоти-ветерани F-16 із США долучились до відбитття повітряних атак над Україною

Як можливо зламати код F-35?

Як виявилося, зламати програмне забезпечення винищувача п'ятого покоління F-35 можливо. Це має дозволити використовувати літаки без згоди США. У Нідерландах вважають, що доступ до програмного коду дозволить вільно підтримувати його боєздатність, інтегрувати нове озброєння й обладнання та адаптувати до нових загроз.

Держсекретар з оборони Нідерландів Гейс Туінман порівняв цей процес із "джеілбрейком" iPhone. Це "злам прошивки", коли користувач отримує повний доступ до системи телефона та системи iOS.

Сама розмова про цю можливість виникла через версії щодо існування "дистанційного вимикача" F-35. Однак, посадовець відмовився далі коментувати цю тему та зауважив, що мабуть не мав про це говорити на публіку.

В Aviationist зазначили, що неможливо дізнатись, чи є заяви Туінмана правдивими, та звідки походить ця інформація. До того ж, Нідерланди є партнером другого рівня в цій програмі.

Цікаво! Єдиний партнер першого рівня – Велика Британія, ймовірно, вона має більший доступ до коду. Бо британська BAT Systems брала вагому участь у розробці літака, а також постачає задню частину фюзеляжу та РЕБ для всіх F-35.

Окрім цього особливі права має Ізраїль. Він отримує окрему версію F-35i Adir, адже постачає компоненти бортового радіоелектронного оснащення. Також більш ширший доступ має Японія.

Тому, як пише видання, неможливо точно сказати, чи реально зламати програмне забезпечення літака. а навіть якщо можна, то чи має це значення. Адже кожен оператор продовжує бути залежним від Вашингтона в експлуатації F-35.

Незважаючи на те, що виробництво компонентів F-35 розподілено між партнерами, США залишаються виробниками ключових компонентів. Та контролюють всі логістичні операції завдяки електронному сервісу ALIS та її наступнику ODIN.

Це означає, США має значно більше ніж програмний код, а забезпечення довгострокової експлуатації F-35.

Які новини щодо американського F-35?