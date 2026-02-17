В Нидерландах обмолвились, что якобы могут взломать код F-35: действительно ли это возможно

В Нидерландах рассказали о том, как обойти зависимость от США в вопросах программного обеспечения F-35. Они планируют взломать код самолета и таким образом управлять им самостоятельно.

Об этом Гейс Туинман проговорился в эфире BNR Nieuwsradio. На это обратил внимание и дополнительно объяснил ряд аспектов Defense Express.

Как возможно взломать код F-35?

Как оказалось, взломать программное обеспечение истребителя пятого поколения F-35 возможно. Это должно позволить использовать самолеты без согласия США. В Нидерландах считают, что доступ к программному коду позволит свободно поддерживать его боеспособность, интегрировать новое вооружение и оборудование и адаптировать к новым угрозам.

Госсекретарь по обороне Нидерландов Гейс Туинман сравнил этот процесс с "джеилбрейком" iPhone. Это "взлом прошивки", когда пользователь получает полный доступ к системе телефона и системе iOS.

Сам разговор об этой возможности возник из-за версии о существовании "дистанционного выключателя" F-35. Однако, чиновник отказался дальше комментировать эту тему и заметил, что видимо не должен был об этом говорить на публику.

В Aviationist отметили, что невозможно узнать, являются ли заявления Туинмана правдивыми, и откуда происходит эта информация. К тому же, Нидерланды являются партнером второго уровня в этой программе.

Интересно! Единственный партнер первого уровня – Великобритания, вероятно, она имеет больший доступ к коду. Потому что британская BAT Systems принимала весомое участие в разработке самолета, а также поставляет заднюю часть фюзеляжа и РЭБ для всех F-35.

Кроме этого особые права имеет Израиль. Он получает отдельную версию F-35i Adir, ведь поставляет компоненты бортового радиоэлектронного оснащения. Также более широкий доступ имеет Япония.

Поэтому, как пишет издание, невозможно точно сказать, реально ли взломать программное обеспечение самолета. а даже если можно, то имеет ли это значение. Ведь каждый оператор продолжает быть зависимым от Вашингтона в эксплуатации F-35.

Несмотря на то, что производство компонентов F-35 распределено между партнерами, США остаются производителями ключевых компонентов. И контролируют все логистические операции благодаря электронному сервису ALIS и ее преемнику ODIN.

Это означает, США имеет значительно больше чем программный код, а обеспечение долгосрочной эксплуатации F-35.

Какие новости об американском F-35?