Об этом Гейс Туинман проговорился в эфире BNR Nieuwsradio. На это обратил внимание и дополнительно объяснил ряд аспектов Defense Express.
Как возможно взломать код F-35?
Как оказалось, взломать программное обеспечение истребителя пятого поколения F-35 возможно. Это должно позволить использовать самолеты без согласия США. В Нидерландах считают, что доступ к программному коду позволит свободно поддерживать его боеспособность, интегрировать новое вооружение и оборудование и адаптировать к новым угрозам.
Госсекретарь по обороне Нидерландов Гейс Туинман сравнил этот процесс с "джеилбрейком" iPhone. Это "взлом прошивки", когда пользователь получает полный доступ к системе телефона и системе iOS.
Сам разговор об этой возможности возник из-за версии о существовании "дистанционного выключателя" F-35. Однако, чиновник отказался дальше комментировать эту тему и заметил, что видимо не должен был об этом говорить на публику.
В Aviationist отметили, что невозможно узнать, являются ли заявления Туинмана правдивыми, и откуда происходит эта информация. К тому же, Нидерланды являются партнером второго уровня в этой программе.
Интересно! Единственный партнер первого уровня – Великобритания, вероятно, она имеет больший доступ к коду. Потому что британская BAT Systems принимала весомое участие в разработке самолета, а также поставляет заднюю часть фюзеляжа и РЭБ для всех F-35.
Кроме этого особые права имеет Израиль. Он получает отдельную версию F-35i Adir, ведь поставляет компоненты бортового радиоэлектронного оснащения. Также более широкий доступ имеет Япония.
Поэтому, как пишет издание, невозможно точно сказать, реально ли взломать программное обеспечение самолета. а даже если можно, то имеет ли это значение. Ведь каждый оператор продолжает быть зависимым от Вашингтона в эксплуатации F-35.
Несмотря на то, что производство компонентов F-35 распределено между партнерами, США остаются производителями ключевых компонентов. И контролируют все логистические операции благодаря электронному сервису ALIS и ее преемнику ODIN.
Это означает, США имеет значительно больше чем программный код, а обеспечение долгосрочной эксплуатации F-35.
Какие новости об американском F-35?
Один из самолетов F-35 впервые сбил российский дрон над Польшей. Это стало первой успешной операцией самолета против российского оружия. На корпусе самолета теперь появилась отметка для фиксации достижения. Это сбивание дрона подтверждает готовность защищать восточную границу НАТО.
Из-за эскалации торговой напряженности с США Канада рассматривает альтернативы закупки истребителей F-35. Также страна рассматривает уменьшение закупок у США и стремится диверсифицировать оборонные отношения, увеличивая приобретение оборудования и товаров из Европы и Индо-Тихоокеанского региона
Правительство Карни может заказать шведские самолеты Saab JAS 39 Gripen четвертого поколения для обновления своего воздушного флота и заменить истребители Boeing F/A-18 Hornet.