Мер Конотопа заявив про удар по пасажирському потягу на Чернігівщині: що кажуть в "Укрзалізниці"
- "Укрзалізниця" спростувала інформацію про влучання у пасажирський потяг у Чернігівській області 9 жовтня.
- До цього міський голова Конотопа повідомив про ймовірний удар та організацію евакуації пасажирів автобусами.
У четвер, 9 жовтня, у мережі з'явилася інформація про те, що росіяни завдали удару по пасажирському потягу у Чернігівській області.
Утім, такі повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".
Що кажуть в "Укрзалізниці"?
Згідно з повідомленням на офіційному каналі, жодного влучання у пасажирський потяг у цьому регіоні 9 жовтня не було.
Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці,
– ідеться у публікації.
Про що писали у мережі
ЗМІ із посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна повідомили, що росіяни, ймовірно, поцілили у пасажирський потяг у селі Халимонове Чернігівської області. Згодом він сказав, що Конотоп спільно з УЗ та поліцією організовують евакуацію пасажирів залізниці автобусами.
Перепрошую у містян, адже для порятунку людей ми терміново знімаємо з лінії певну кількість автобусів! Треба рятувати людей! Олександр Перцовський зараз особисто від УЗ контролює ситуацію,
– написав він.
Пізніше, коментуючи повідомлення ЗМІ, міський голова Конотопа наголосив, що не повідомляв про жертв внаслідок удару, і наголосив, що атака все ж була, проте людей, за його словами, вдалося врятувати.
У Чернігівській обласній військовій адміністрації цю інформацію не коментували, і, відповідно, не підтверджували.
Росія посилила атаки на залізницю
Зранку 9 жовтня стало відомо, що росіяни атакували залізницю у Сумській області. Через це повідомляли про зміни маршрутів, вони торкнулися як регіональних, так і приміських та дальніх поїздів, які тепер курсують в об'їзд.
Раніше росіяни, використавши безпілотники, завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", розташованої у Чернігівської області. Тоді також повідомляли про можливі перебої у русі потягів.
У Полтавській області вночі 7 жовтня противник уразив локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Було пошкоджено адміністративні та складські приміщення, а також рухомий склад.