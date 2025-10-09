В четверг, 9 октября, в сети появилась информация о том, что россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Черниговской области.

Впрочем, такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю".

Что говорят в "Укрзализныце"?

Согласно сообщению на официальном канале, ни одного попадания в пассажирский поезд в этом регионе 9 октября не было.

Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци,

– говорится в публикации.

О чем писали в сети

СМИ со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина сообщили, что россияне, вероятно, попали в пассажирский поезд в селе Халимоново Черниговской области. Затем он сказал, что Конотоп совместно с УЗ и полицией организуют эвакуацию пассажиров железной дороги автобусами.

Прошу прощения у горожан, ведь для спасения людей мы срочно снимаем с линии определенное количество автобусов! Надо спасать людей! Александр Перцовский сейчас лично от УЗ контролирует ситуацию,

– написал он.

В Черниговской областной военной администрации эту информацию не комментировали, и, соответственно, не подтверждали.

Россия усилила атаки на железную дорогу