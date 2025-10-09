Мэр Конотопа заявил об ударе по пассажирскому поезду на Черниговщине: что говорят в "Укрзализныце"
- "Укрзализныця" опровергла информацию о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области 9 октября.
- До этого городской голова Конотопа сообщил о вероятном ударе и организации эвакуации пассажиров автобусами.
В четверг, 9 октября, в сети появилась информация о том, что россияне нанесли удар по пассажирскому поезду в Черниговской области.
Впрочем, такие сообщения не соответствуют действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрзализныцю".
Смотрите также Цель России – железная дорога: эксперт разъяснил, как Украине защитить гражданские поезда
Что говорят в "Укрзализныце"?
Согласно сообщению на официальном канале, ни одного попадания в пассажирский поезд в этом регионе 9 октября не было.
Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци,
– говорится в публикации.
О чем писали в сети
СМИ со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина сообщили, что россияне, вероятно, попали в пассажирский поезд в селе Халимоново Черниговской области. Затем он сказал, что Конотоп совместно с УЗ и полицией организуют эвакуацию пассажиров железной дороги автобусами.
Прошу прощения у горожан, ведь для спасения людей мы срочно снимаем с линии определенное количество автобусов! Надо спасать людей! Александр Перцовский сейчас лично от УЗ контролирует ситуацию,
– написал он.
В Черниговской областной военной администрации эту информацию не комментировали, и, соответственно, не подтверждали.
Россия усилила атаки на железную дорогу
- Утром 9 октября стало известно, что россияне атаковали железную дорогу в Сумской области. Из-за этого сообщали об изменениях маршрутов, они коснулись как региональных, так и пригородных и дальних поездов, которые теперь курсируют в объезд.
- Ранее россияне, использовав беспилотники, нанесли удар вблизи железнодорожной станции перегона "Носовка-Нежин", расположенной в Черниговской области. Тогда также сообщали о возможных перебоях в движении поездов.
- В Полтавской области ночью 7 октября противник поразил локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции. Были повреждены административные и складские помещения, а также подвижной состав.