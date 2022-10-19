Республіканці у США погрожують скоротити допомогу Україні: як насправді може змінитись ситуація

Лідер республіканців Кевін Маккарті заявив про скорочення допомоги Україні, якщо його партія в листопаді прийде до влади. Втім, навряд США повністю відмовляться від допомоги нашій державі.

Адже у Сполучених Штатах є баланс влади. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.

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Байден й надалі підтримуватиме Україну

Крім того, до 2024 року президент США Джо Байден буде твердо тримати владу у своїх руках. На думку військового експерта, американський лідер й надалі ініціюватиме допомогу нашій державі.

Втім, якщо до влади прийде праве республіканське крило, це сильно ускладнить нам життя. Оскільки республіканці "представляють нафто-газове американське лобі" та мають свої погляди щодо розвитку подій у світі.

У стратегічній перспективі Америка – унікальна країна, у тій частині, що там дійсно є баланс інтересів. Тут вже питання нашої дипломатії та вміння ці інтереси збалансувати,

– пояснив Черник.

За його словами, поки Україна має "вікно можливостей" безпосередньо під управлінням Джо Байдена – треба максимально його використовувати. Крім того, кількість вже наданої США зброї вже є безпрецедентною, з часів Другої світової війни.

"Гроші – виділені, закони не мають зворотної дії, а особливо у Сполучених Штатах Америки. І я вважаю, що Джо Байден буде грамотно використовувати цей ресурс", – підсумував військовий експерт.

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