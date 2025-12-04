ГУР знищили російський МіГ-29 у Криму: експерт зауважив цікаву деталь спецоперації

Бійці спеціального підрозділу ГУР "Примари"знищили ворожий Міг-29, вдаривши по військовому аеродрому "Кача" в окупованому Криму. Цікаво, що російські аеродроми вважаються найзахищенішими об'єктами.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що "Примари" систематично дістають в ті місця, про які окупанти навіть не здогадуються. Втрата МіГ-29 значно вплинула "гаманець" Кремля.

Цікава деталь у спецоперації зі знищення ворожого МіГ-29 у Криму

Голова Українського центру безпеки та співпраці зазначив, що спецпідрозділ ГУР "Примари" – це той підрозділ, який вже неодноразово завдавав ударів по узбережжю Криму. Бійці використовують дрони, зокрема і морські, щоб атакувати з моря ті об'єкти, які в Росії вважали захищеними.

В Криму є партизани, які діляться необхідною інформацією – допомагають виявити місце стоянки цих літаків. Далі ГУР вже продумують операцію знищення та дістають до них засобами ураження. Нагадаю, що литовища є найзахищенішими об'єктами, вони перебувають під щільним захистом ППО,

– наголосив він.

Кузан додав, що хоч вдалось знищити один літак, але кількість коштів, які Росія має вкласти у його захист, є набагато більша.

Зауважте! "Примари" регулярно виводять з ладу російські радіолокаційні станції, зенітні комплекси, а тепер і авіацію противника. Раніше серед уражених об'єктів були й російські протичовнові літаки Бе-12.

Останні операції ГУР: