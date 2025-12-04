ГУР уничтожили российский МиГ-29 в Крыму: эксперт отметил интересную деталь спецоперации

Бойцы специального подразделения ГУР "Призраки" уничтожили вражеский МиГ-29, ударив по военному аэродрому "Кача" в оккупированном Крыму. Интересно, что российские аэродромы считаются самыми защищенными объектами.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что "Призраки" систематически достают в те места, о которых оккупанты даже не догадываются. Потеря МиГ-29 значительно повлияла на "кошелек" Кремля.

Интересная деталь в спецоперации по уничтожению вражеского МиГ-29 в Крыму

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что спецподразделение ГУР "Призраки" – это то подразделение, которое уже неоднократно наносило удары по побережью Крыма. Бойцы используют дроны, в том числе и морские, чтобы атаковать с моря те объекты, которые в России считали защищенными.

В Крыму есть партизаны, которые делятся необходимой информацией – помогают выявить место стоянки этих самолетов. Далее ГУР уже продумывают операцию уничтожения и достают до них средствами поражения. Напомню, что литейные площадки являются самыми защищенными объектами, они находятся под плотной защитой ПВО,

– подчеркнул он.

Кузан добавил, что хоть удалось уничтожить один самолет, но количество средств, которые Россия должна вложить в его защиту, намного больше.

Заметьте! "Призраки" регулярно выводят из строя российские радиолокационные станции, зенитные комплексы, а теперь и авиацию противника. Ранее среди пораженных объектов были и российские противолодочные самолеты Бе-12.

