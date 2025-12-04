ГУР уничтожили российский МиГ-29 в Крыму: эксперт отметил интересную деталь спецоперации
- Бойцы спецподразделения ГУР "Призраки" уничтожили российский МиГ-29 на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму, используя дроны.
- Спецоперацию поддерживали партизаны в Крыму, которые предоставляли информацию о месте стоянки самолетов, несмотря на плотную защиту ПВО.
Бойцы специального подразделения ГУР "Призраки" уничтожили вражеский МиГ-29, ударив по военному аэродрому "Кача" в оккупированном Крыму. Интересно, что российские аэродромы считаются самыми защищенными объектами.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что "Призраки" систематически достают в те места, о которых оккупанты даже не догадываются. Потеря МиГ-29 значительно повлияла на "кошелек" Кремля.
Интересная деталь в спецоперации по уничтожению вражеского МиГ-29 в Крыму
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что спецподразделение ГУР "Призраки" – это то подразделение, которое уже неоднократно наносило удары по побережью Крыма. Бойцы используют дроны, в том числе и морские, чтобы атаковать с моря те объекты, которые в России считали защищенными.
В Крыму есть партизаны, которые делятся необходимой информацией – помогают выявить место стоянки этих самолетов. Далее ГУР уже продумывают операцию уничтожения и достают до них средствами поражения. Напомню, что литейные площадки являются самыми защищенными объектами, они находятся под плотной защитой ПВО,
– подчеркнул он.
Кузан добавил, что хоть удалось уничтожить один самолет, но количество средств, которые Россия должна вложить в его защиту, намного больше.
Заметьте! "Призраки" регулярно выводят из строя российские радиолокационные станции, зенитные комплексы, а теперь и авиацию противника. Ранее среди пораженных объектов были и российские противолодочные самолеты Бе-12.
Последние операции ГУР:
- Бойцы ГУР совместно с движением сопротивления провели успешную операцию на оккупированной территории. В результате, взорвали два автомобиляи, на которых передвигались оккупанты из российского подразделения "Ахмат".
- Тем временем на Донбассе разведчики поразили важные элементы вражеской ПВО – пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В”, которая находилась на боевом дежурстве и сразу 2 дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".
- Ранее, также в Крыму, военные из разведки уничтожили российский вертолет и дорогостоящие системы ПВО. Кроме того, бойцы смогли обезопасить свои дроны от удара ракетой из комплекса врага "Панцирь-С1".