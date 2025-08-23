Українські спецпризначенці ліквідували російських військових, причетних до вбивств цивільних у Бучі. Також у повітря здійнялася "буханка" з боєприпасами.

22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного Прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове у Луганській області пролунав вибух, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

Що відомо про спецоперацію ГУР на Луганщині?

Детонація відбулась на подвір'ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.

У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

На Луганщині загарбники виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.

Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників – важкі "300".

Як ліквідовували воєнних злочинців: дивіться відео

