Знищено окупантів, які вбивали у Бучі: ГУР провело блискучу операцію на Луганщині
- Українські спецпризначенці ліквідували російських військових у Луганській області, причетних до воєнних злочинів у Бучі.
- Вибух знищив два пікапи з кулеметами, УАЗ з боєприпасами.
Українські спецпризначенці ліквідували російських військових, причетних до вбивств цивільних у Бучі. Також у повітря здійнялася "буханка" з боєприпасами.
22 серпня 2025 року, напередодні Дня Державного Прапора України, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове у Луганській області пролунав вибух, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.
Дивіться також Не віддамо землю окупанту: Зеленський виголосив промову до Дня Державного прапора
Що відомо про спецоперацію ГУР на Луганщині?
Детонація відбулась на подвір'ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом.
У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.
На Луганщині загарбники виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази.
Внаслідок вибуху знищено два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ "буханку", завантажену боєкомплектом, а також троє російських окупантів. Ще двоє загарбників – важкі "300".
Як ліквідовували воєнних злочинців: дивіться відео
Що відомо про втрати росіян на війні в Україні?
Станом на 23 серпня Росія втратила загиблими і пораненими близько 1 075 160 солдатів.
Російський диктатор Путін визнав зростання втрат окупаційних військ на фронті в Україні та зниження ефективності сучасного озброєння.
Українські сили знищили пункт управління БпЛА російського підрозділу "Рубікон" на окупованій Донеччині. Також було уражено великий склад боєприпасів загарбників.