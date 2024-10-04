"Чим би танки допомогли Вугледару?": військовий оглядач назвав статтю Forbes маніпуляцією

Українські підрозділи 2 жовтня відійшли від Вугледара. Видання Forbes написало, що Україна платить високу ціну за ведення Курської операції, втрачаючи міста на Сході та сучасні західні танки, зокрема Strv 122 і Leopard 2A6, які застосовує на Курщині.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи цю статтю в етері 24 Каналу, наголосив, що українським силам довелося залишити Вугледар через те, що Україна не мала можливості протидіяти російській авіації.

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Росія інтенсивно нищила Вугледар авіабомбами

Зі слів Коваленка, коли 9 місяців тому, в січні, росіяни розпочали рух в напрямку траси 0532 на Новомихайлівку, то використовували не тільки кількісну перевагу в особовому складі, техніці та артилерії, а й домінування в авіації.

Чим би ці танки допомогли Вугледару? Йому мали допомагати або удари по авіабазах на території Росії, або застосування ППО великого радіуса дії. Адже Вугледар знищувався противником в першу чергу КАБами, як би ці авіабомби збивав танк?,

– озвучив Коваленко.

Офіційно! Вищим командуванням 2 жовтня 2024 року був наданий дозвіл на здійснення маневру для виведення українських підрозділів з Вугледара. Мета – зберегти особовий склад і військову техніку, зайняти положення для ведення подальших бойових дій.

Якби не було Курської операції, росіяни тиснули б на Сході сильніше

Він вкотре зауважив, що якби Сили оборони України не розпочали на початку серпня Курську операцію, то на Курщині зараз не перебувало б 40 тисяч російських солдатів. На початку операції там було трохи менше ніж 10 тисяч. Для підсилення особового складу на Курщині противник відтягнув свої сили з України, з різних ділянок фронту.

"Уявімо, щоб ці 40 тисяч росіян зараз сконцентровано наступали б на Краматорському чи Покровсько-Курахівському напрямках, чи на Вугледар. Тоді це місто пало б ще швидше. Я вважаю, що зараз видання Forbes маніпулює інформацією, аби відвернути увагу від основної причини, чому було втрачено Вугледар", – озвучив Коваленко.

Військово-політичний оглядач зазначив, що жодна лінія оборони не може витримати, коли по декілька разів на день прилітає бомба вагою 1,5 – 3 тонн. Тому російська армія й мала змогу просуватися і дійшла за 9 місяців до Вугледара зі східного напрямку, мала можливість розпочати штурмові дії одночасно зі сходу, півдня, заходу і частково з півночі.

Українські сили були змушені залишити Вугледар, перебуваючи постійно там під тотальним впливом російських КАБів. Як танки в цій ситуації могли допомогти? Ніяк,

– наголосив Коваленко.

До відома! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан вважає, що відхід ЗСУ від Вугледара матиме серйозні наслідки, аби уникнути їх – варто перехопити російських солдатів біля Богоявленки, що розташована південно-західніше Вугледара. Якщо цього не зробити, на думку Світана, тоді ускладниться можливість тримати оборону інших населених пунктів на Донеччині.