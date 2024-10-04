"Чем бы танки помогли Угледару?": военный обозреватель назвал статью Forbes манипуляцией

Украинские подразделения 2 октября отошли от Угледара. Издание Forbes написало, что Украина платит высокую цену за ведение Курской операции, теряя города на Востоке и современные западные танки, в частности Strv 122 и Leopard 2A6, которые применяет на Курщине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, комментируя эту статью в эфире 24 Канала, отметил, что украинским силам пришлось оставить Угледар из-за того, что Украина не имела возможности противодействовать российской авиации.

Смотрите также Какой ценой россияне захватили Угледар: военный эксперт назвал вероятную цифру потерь врага

Россия интенсивно уничтожала Угледар авиабомбами

По словам Коваленко, когда 9 месяцев назад, в январе, россияне начали движение в направлении трассы 0532 на Новомихайловку, то использовали не только количественное преимущество в личном составе, технике и артиллерии, но и доминирование в авиации.

Чем бы эти танки помогли Угледару? Ему должны были помогать или удары по авиабазам на территории России, или применение ПВО большого радиуса действия. Ведь Угледар уничтожался противником в первую очередь КАБами, как бы эти авиабомбы сбивал танк?,

– озвучил Коваленко.

Официально! Высшим командованием 2 октября 2024 года было предоставлено разрешение на осуществление маневра для вывода украинских подразделений из Угледара. Цель – сохранить личный состав и военную технику, занять положение для ведения дальнейших боевых действий.

Если бы не было Курской операции, россияне давили бы на Востоке сильнее

Он в очередной раз отметил, что если бы Силы обороны Украины не начали в начале августа Курскую операцию, то на Курщине сейчас не находилось бы 40 тысяч российских солдат. В начале операции там было чуть меньше 10 тысяч. Для усиления личного состава на Курщине противник оттянул свои силы из Украины, с разных участков фронта.

"Представим, чтобы эти 40 тысяч россиян сейчас сконцентрировано наступали бы на Краматорском или Покровско-Кураховском направлениях, или на Угледар. Тогда этот город пал бы еще быстрее. Я считаю, что сейчас издание Forbes манипулирует информацией, чтобы отвлечь внимание от основной причины, почему был потерян Угледар", – озвучил Коваленко.

Военно-политический обозреватель отметил, что ни одна линия обороны не может выдержать, когда по несколько раз в день прилетает бомба массой 1,5 – 3 тонн. Поэтому российская армия и имела возможность продвигаться и дошла за 9 месяцев до Угледара с восточного направления, могла начать штурмовые действия одновременно с востока, юга, запада и частично с севера.

Украинские силы были вынуждены оставить Угледар, находясь постоянно там под тотальным влиянием российских КАБов. Как танки в этой ситуации могли помочь? Никак,

– подчеркнул Коваленко.

К сведению! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан считает, что отход ВСУ от Угледара будет иметь серьезные последствия, чтобы избежать их – стоит перехватить российских солдат у Богоявленки, расположенной юго-западнее Угледара. Если этого не сделать, по мнению Свитана, тогда усложнится возможность держать оборону других населенных пунктов в Донецкой области.