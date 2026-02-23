ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку, - Сирський
На Півдні тривають активні бойові дії, де українські підрозділи одночасно тримають оборону та проводять наступальні операції. З кінця січня відновлено контроль над сотнями квадратних кілометрів території.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Що відомо про контрнаступ ЗСУ?
Сирський повідомив, що провів нараду з командирами частин, які ведуть наступальні дії та утримують оборону на одній із ключових ділянок фронту. Обговорено стан виконання завдань, проблемні питання та першочергові кроки для посилення спроможностей підрозділів, зокрема в частині логістики, евакуації поранених і забезпечення боєприпасами.
Головком додав, що ситуація на Олександрівському напрямку залишається складною. Ворог продовжує тиск, застосовує малі штурмові групи, артилерію, безпілотні засоби та бронетехніку. Водночас українські військові не лише утримують позиції, а й проводять наступальні дії.
З кінця січня на Олександрівському напрямку підрозділи десантно-штурмових військ і суміжні сили відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.
Яка ситуація на інших ділянках фронту?
- Начальниця групи планування батальйону БпС MARA 66 ОМБр Олена пояснила 24 Каналу, що на Лиманському напрямку росіяни використовують піхоту як "живий радар" для виявлення українських позицій, а дрони є головною загрозою для української логістики. Українські захисники намагаються знищувати точки злету ворожих дронів, але погодні умови ускладнюють цю задачу.