Неформальні домовленості у закритому режимі: які результати перемовин Путіна та Кім Чен Ина
Владімір Путін та Кім Чен Ин зустрілися 13 вересня. Утім, спільних пресконференцій за результатами перемовин вони не давали.
Ймовірно, певні неформальні домовленості між двома диктаторами відбулися і виконуватимуться вони у закритому режимі, припустив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. І тут може бути загроза безпосередньо для сусідів Північної Кореї.
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Ймовірні результати
Владімір Путін та Кім Чен Ин й дійсно могли домовлятися про певну партію артилерійських снарядів для Росії, припустив Фесенко. Утім, хід війни це не змінить, але зможе її затягнути і призвести до більших жертв. Важливим також є те, що Північна Корея могла отримати натомість.
Північна Корея може отримати сучасні або відносно сучасні військові технології від Росії і це буде порушенням міжнародного санкційного режиму, якого Росія раніше дотримувалася. Це небезпека для всіх сусідів Північної Кореї, можливо крім Росії та Китаю,
– зазначив політолог.
Тобто від неурівноваженого північнокорейського диктатора можуть постраждати Південна Корея, Японія та навіть США.
Ймовірні результати зустрічі Кім Чен Ина та Путіна: дивитись відео
Політолог також припустив, що диктатори не отримали по максимуму для себе те, що вони хотіли. Їхні домовленості виконуватимуться неформально і тут важливо слідкувати далі.
"Якщо з'являться у нас снаряди з корейським маркуванням, значить є допомога. Але сам факт, що "могутня" Росія звертається за підтримкою викликає питання наскільки ця країна "могутня". Так, гроші і ресурси у них є, але їм не вистачає. І важливо, щоб не вистачало й далі. Тоді це створить передумови нашої перемоги", – додав Фесенко.
Візит Кім Чен Ина до Росії: основні новини
- Кім Чен Ин прибув до Росії 12 вересня на своєму бронепоїзді. Його зустрічали червоними хідниками та з різними почестями. Вже зранку наступного дня два диктатори зустрілися особисто.
- Те, що Росія просить – уже звучить красномовно, наголосили в українській розвідці. Нового нічого не варто очікувати від їхньої зустрічі. Путіну важливо отримати озброєння.
- Про що б не домовилися диктатори, останнє слово буде за Китаєм. Саме він регулюватиме усі дії Північної Кореї щодо ймовірних поставок зброї Росії. А Китай, ймовірно, уже могли попередити про наслідки.