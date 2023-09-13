Неформальные договоренности в закрытом режиме: какие результаты переговоров Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились 13 сентября. Впрочем, общих пресс-конференций по результатам переговоров они не давали.

Вероятно, некоторые неформальные договоренности между двумя диктаторами состоялись и будут выполняться они в закрытом режиме, предположил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко. И здесь может быть угроза непосредственно для соседей Северной Кореи.

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Вероятные результаты

Владимир Путин и Ким Чен Ын действительно могли договариваться об определенной партии артиллерийских снарядов для России, предположил Фесенко. Впрочем, ход войны это не изменит, но сможет ее затянуть и привести к большим жертвам. Важно также то, что Северная Корея могла получить взамен.

Северная Корея может получить современные или относительно современные военные технологии от России и это будет нарушением международного санкционного режима, которого Россия раньше придерживалась. Это опасность для всех соседей Северной Кореи, возможно, кроме России и Китая,

– отметил политолог.

То есть от неуравновешенного северокорейского диктатора могут пострадать Южная Корея, Япония и США.

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Политолог также предположил, что диктаторы не получили максимум для себя то, что они хотели. Их договоренности будут выполняться неформально, и здесь важно следить дальше.

"Если появятся у нас снаряды с корейской маркировкой, значит есть помощь. Но сам факт, что "мощная" Россия обращается за поддержкой, вызывает вопрос насколько эта страна "мощная". Да, деньги и ресурсы у них есть, но им не хватает. И важно, чтобы не хватало и дальше. Тогда это создаст предпосылки нашей победы", – добавил Фесенко.

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