Володимир Путін 15 серпня зустрівся на Алясці з Дональдом Трампом, який навіть розстелив перед ним червоний килим. Проте у західних ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку очільника Кремля на зустрічі з пресою.

Психологиня Олена Шершньова у розмові з 24 Каналом прокоментувала жести та міміку Путіна. Вона пояснила, чим міг бути зумовлений його психологічний стан.

На які проблеми вказує поведінка та реакції Путіна?

Шершньова припустила, що Путіна підбадьорило те, що перед ним саме американські солдати розстелили червоний килим. З цим пов'язаний його вир емоції, який всі бачили. Він не намагався їх приховувати і вони виривалися у тих його кривляннях, дивних жестах, міміці, усмішках.

Вочевидь, йому подобалося все, тому що він знову почав стискати руки світовим лідерам, знову на червоній доріжці, хоча його мали б арештувати, але його супроводжували і саджали в лімузин. Путін від цього отримував цинічне задоволення, він цим упивався і навіть не вважав за потрібне це приховувати,

– пояснила психологиня.

Також, коли під час зустрічі Трампа та Путіна в небі над базою Елмендорф в Анкордіджі на Алясці пролетіли американські винищувачі F-22 та бомбардувальник B-2 Spir, здалося, що Путін злякався.

У психопатів, в принципі, знижений поріг страху, вони можуть навіть з певною цікавістю і збудженням зустрічати такі загрозливі моменти. Тому, думаю, у нього страху не було, а була його психопатична гра. Він ніби грався від початку до кінця зустрічі – з Трампом, з журналістами – і отримував задоволення,

– наголосила Шершньова.

Водночас те, що Путін цього не приховував, може свідчити про те, на думку психологині, що його ментальний стан вже не дозволяє йому цього робити.

Можна зробити висновок, що він вже надзвичайно дестабілізований. Тобто, його психопатія – це не здогадки чи гіпотези, а вже вийшла назовні – Путін вже не може себе контролювати і стримуватися у своїй мові тіла,

– підкреслила вона

Поведінка очільника Кремля під час відкритої частини перемовин – він щось викрикував, складав руки, наче говорить у рупор – свідчила, як відзначила вона, про те, що він вже не може втамувати власні емоції.

Щодо широко розставлених ніг – це просто завчена поза. Всі знають, що чоловікові під час переговорів руки треба тримати "хатинкою", а ноги широко розставляти, бо це домінантна позиція. Путін всіма можливими способами намагався показати цю домінантність, якої, можливо, насправді у нього немає, але йому дуже хочеться її демонструвати,

– пояснила Олена Шершньова.

Проте справжня сила, на думку психологині, в спокої, стриманості, тихому голосі. А коли людина кричить, викрикує, совається на місці, складає руки в рупор, то це зовсім не про силу і зовсім не про впевненість.

Проте, за словами Шершньової, можна сподіватися, що розхитаний ментальний стан Путіна, імовірно, буде на користь Україні. Тому що у такому стані людина слабне, стає вразливішою, хоча сама вона цього не усвідомлює і може далі грати у цю гру.

Що відомо про зустріч Путіна та Трампа на Алясці?