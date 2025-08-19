Владимир Путин 15 августа встретился на Аляске с Дональдом Трампом, который даже расстелил перед ним красный ковер. Однако в западных СМИ обратили внимание на странное поведение главы Кремля на встрече с прессой.

Психолог Елена Шершнева в разговоре с 24 Каналом прокомментировала жесты и мимику Путина. Она объяснила, чем могло быть обусловлено его психологическое состояние.

Читайте также Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда услышал требования Путина, – Axios

На какие проблемы указывает поведение и реакции Путина?

Шершнева предположила, что Путина подбодрило то, что перед ним именно американские солдаты расстелили красную дорожку. С этим связан его водоворот эмоций, который все видели. Он не пытался их скрывать и они вырывались в тех его кривляниях, странных жестах, мимике, улыбках.

Очевидно, ему нравилось все, потому что он снова начал пожимать руки мировым лидерам, снова на красной дорожке, хотя его должны были бы арестовать, но его сопровождали и сажали в лимузин. Путин от этого получал циничное удовольствие, он этим упивался и даже не считал нужным это скрывать,

– объяснила психолог.

Также, когда во время встречи Трампа и Путина в небе над базой Элмендорф в Анкордидже на Аляске пролетели американские истребители F-22 и бомбардировщик B-2 Spir, показалось, что Путин испугался.

У психопатов, в принципе, пониженный порог страха, они могут даже с определенным интересом и возбуждением встречать такие угрожающие моменты. Поэтому, думаю, у него страха не было, а была его психопатическая игра. Он будто играл от начала до конца встречи – с Трампом, с журналистами – и получал удовольствие,

– подчеркнула Шершнева.

В то же время то, что Путин этого не скрывал, может свидетельствовать о том, по мнению психолога, что его ментальное состояние уже не позволяет ему этого делать.

Можно сделать вывод, что он уже чрезвычайно дестабилизирован. То есть, его психопатия – это не догадки или гипотезы, а уже вышла наружу – Путин уже не может себя контролировать и сдерживаться в своей речи тела,

– подчеркнула она

Поведение главы Кремля во время открытой части переговоров – он что-то выкрикивал, складывал руки, как будто говорит в рупор – свидетельствовала, как отметила она, о том, что он уже не может утолить собственные эмоции.

Относительно широко расставленных ног – это просто заученная поза. Все знают, что мужчине во время переговоров руки надо держать "домиком", а ноги широко расставлять, потому что это доминантная позиция. Путин всеми возможными способами пытался показать эту доминантность, которой, возможно, на самом деле у него нет, но ему очень хочется ее демонстрировать,

– объяснила Елена Шершнева.

Однако настоящая сила, по мнению психолога, в спокойствии, сдержанности, тихом голосе. А когда человек кричит, выкрикивает, ерзает на месте, складывает руки в рупор, то это совсем не о силе и совсем не об уверенности.

Однако, по словам Шершновой, можно надеяться, что расшатанное ментальное состояние Путина, вероятно, будет на пользу Украине. Потому что в таком состоянии человек слабеет, становится более уязвимым, хотя сам он этого не осознает и может дальше играть в эту игру.

Что известно о встрече Путина и Трампа на Аляске?