Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці викликала обурення у дуже багатьох американців. Зокрема ексрадник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що очільник Кремля повернувся переможцем з Аляски, а для президента США ця зустріч завершилась "нічим".

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив у розмові з 24 Каналом, що Володимир Путін, дійсно, виграв у перемовинах з Дональдом Трампом. Він пояснив, у чому полягає політичний програш президента США.

До теми Підтримка України та попередження для Трампа: як у світі реагують на саміт на Алясці

Як Путіну вдалося вийти переможцем після зустрічі з Трампом?

Леонов підкреслив, що Путіну вдалося прорвати ізоляцію, адже його прийняли на Алясці як рівного Дональду Трампу. Тому це буде продаватися не тільки росіянам, а й Глобальному Півдню як великий успіх і як розбиту єдину позицію Заходу.

Вочевидь Путін знову домігся відкладення санкцій. Це йому вдається вже вдруге за Трампа. Очільник Кремля починає нервувати і непокоїтись тільки тоді, коли підходить межа до посилення тиску,

– пояснив він.

Вперше у травні 2025 року, коли був спільний ультиматум ЄС, США та України щодо повного безумовного припинення вогню, Путін вийшов з пропозицією Стамбула. Зараз – після загроз Трампа запровадити санкції, відбулась зустріч на Алясці. Проте, за словами виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", незрозуміло, коли буде наступний цикл.

Також Росії вдалося вкинути в інфопростір наратив про "обмін територіями", який зараз активно обговорюється.

Насправді це не "обмін територіями", а намагання забрати щось і віддати те, що вкрадено. Дійсно обмін територіями відбувся, якби, гіпотетично, Росія запропонувала обміняти Крим на Ставропольський край. Зараз йдеться про зовсім інше,

– наголосив Леонов.

Водночас зараз з'являється багато інформаційних вкидів, тому треба обережно ставитись до всіх цих публікацій. Однак той факт, що в них обговорюється саме позиція Росії як основа для переговорів, не є добрим, тому що основою мали б бути санкції. І ці переговори були б успішними, якби, на його думку, Трамп запровадив санкції проти Росії та поїхав на зустріч саме з цим.

Також той факт, що зараз ідея Трампа про повне і безумовне припинення вогню як умова для початку мирного процесу фактично не обговорюється, може свідчити про перемогу Путіна,

– сказав Олександр Леонов.

Крім того, Трамп після зустрічі з Путіним програв політично в Сполучених Штатах. Багато обурення серед американців викликає червоний килим для Путіна та те, що його розстеляли американські військові. Зокрема, Арнольд Шварценеггер доволі жорстко висловився щодо цього.

Тому, коли у 2026 році відбудуться довибори у Конгрес США, Трампу, на думку виконавчого директора Центру прикладних політичних досліджень "Пента", це згадають. Головне, що його опоненти отримали візуалізацію руйнування головного лозунгу Трампа Make America Great Again. І з цього погляду президент США послабив свої позиції.

Зазначимо, що колишній радник Дональда Трампа з нацбезпеки за часів його першої адміністрації Джон Болтон впевнений, що Путін дістав перевагу на зустрічі на Алясці. Зокрема, уникнув нових санкцій, а також йому не доведеться йти на повне припинення вогню, а наступна зустріч з Трампом – не призначена. Болтон наголосив, що очільник Кремля "досягнув більшості з того, що хотів, а Трамп – дуже мало".