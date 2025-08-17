Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске вызвала возмущение у очень многих американцев. В частности экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что глава Кремля вернулся победителем с Аляски, а для президента США эта встреча завершилась "ничем".

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов отметил в разговоре с 24 Каналом, что Владимир Путин, действительно, выиграл в переговорах с Дональдом Трампом. Он объяснил, в чем заключается политический проигрыш президента США.

Как Путину удалось выйти победителем после встречи с Трампом?

Леонов подчеркнул, что Путину удалось прорвать изоляцию, ведь его приняли на Аляске как равного Дональду Трампу. Поэтому это будет продаваться не только россиянам, но и Глобальному Югу как большой успех и как разбитую единую позицию Запада.

Очевидно Путин снова добился отсрочки санкций. Это ему удается уже второй раз при Трампе. Глава Кремля начинает нервничать и беспокоиться только тогда, когда подходит предел к усилению давления,

– объяснил он.

Впервые в мае 2025 года, когда был совместный ультиматум ЕС, США и Украины относительно полного безусловного прекращения огня, Путин вышел с предложением Стамбула. Сейчас – после угроз Трампа ввести санкции, состоялась встреча на Аляске. Однако, по словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", непонятно, когда будет следующий цикл.

Также России удалось вбросить в инфопространство нарратив об "обмене территориями", который сейчас активно обсуждается.

На самом деле это не "обмен территориями", а попытка забрать что-то и отдать то, что украдено. Действительно обмен территориями состоялся, если бы, гипотетически, Россия предложила обменять Крым на Ставропольский край. Сейчас речь идет о совсем другом,

– подчеркнул Леонов.

В то же время сейчас появляется много информационных вбросов, поэтому надо осторожно относиться ко всем этим публикациям. Однако тот факт, что в них обсуждается именно позиция России как основа для переговоров, не является хорошим, потому что основой должны быть санкции. И эти переговоры были бы успешными, если бы, по его мнению, Трамп ввел санкции против России и поехал на встречу именно с этим.

Также тот факт, что сейчас идея Трампа о полном и безусловном прекращении огня как условии для начала мирного процесса фактически не обсуждается, может свидетельствовать о победе Путина,

– сказал Александр Леонов.

Кроме того, Трамп после встречи с Путиным проиграл политически в Соединенных Штатах. Много возмущения среди американцев вызывает красный ковер для Путина и то, что его расстилали американские военные. В частности, Арнольд Шварценеггер довольно жестко высказался по этому поводу.

Поэтому, когда в 2026 году состоятся довыборы в Конгресс США, Трампу, по мнению исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента", это вспомнят. Главное, что его оппоненты получили визуализацию разрушения главного лозунга Трампа Make America Great Again. И с этой точки зрения президент США ослабил свои позиции.

Отметим, что бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности во времена его первой администрации Джон Болтон уверен, что Путин получил преимущество на встрече на Аляске. В частности, избежал новых санкций, а также ему не придется идти на полное прекращение огня, а следующая встреча с Трампом – не назначена. Болтон отметил, что глава Кремля "достиг большинства из того, что хотел, а Трамп – очень мало".