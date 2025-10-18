Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, під час якої домовився про другу зустріч із очільником Кремля. Потому він зустрівся з Володимиром Зеленським, аби обговорити військову підтримку Україні та шляхи завершення війни.

Сам Трамп привідкрив деякі деталі його спілкування з Путіним 16 жовтня. Експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували нові миротворчі потуги Трампа на основі його розмови з Путіним і зустрічі з Зеленським.

До чого готується Трамп?

Політолог Петро Олещук зазначив, що зустріч Трампа з Зеленським була підготовкою до зустрічі Трампа з Путіним. Трамп не хоче відлякати угоду, яка, з його точки зору, наближається. З цим пов'язана й трансформація риторики президента США. Які б він не використовував тактичні інструменти, його стратегічна ціль незмінна – це угода з Путіним.

Трамп хоче якомога швидше досягти завершення війни в Україні. На його думку, єдиний шлях – це угода з Путіним. Він тривалий час намагався підштовхнути Путіна до угоди обіцянками якихось преференцій, які отримає Кремль і Росія в результаті цієї угоди. Однак для Путіна це було ні про що, бо його все повністю влаштовує, й тоді Трамп перейшов до силового тиску, поки у форматі силового блефу,

– наголосив політолог.

Він продовжив, що, з точки зору Трампа, цей блеф спрацював. Путін погодився на нову зустріч, якій має передувати зустріч зовнішньополітичних делегацій, де мають бути узгоджені всі питання. Трамп, напевно, зараз в ейфорії. Він вважає, що здобув велику зовнішньополітичну перемогу й хоче розвинути успіх, вирішивши єдину війну, яка йому не піддалась.

Олещук припустив, до чого готується Трамп: дивіться відео

Чи повірить Трамп Путіну?

Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що Трамп собі нині не може дозволити повернутись до іншої позиції щодо Путіна, ніж та, яка в нього була останніми місяцями. Він на початку був дуже обережним, але за останній час сказав, що Путін веде безглузду війну, вбиває не лише українців, а й росіян, Путін мав виграти війну за тиждень, а вступив уже в четвертий рік цієї війни.

"Очевидно, що ці речі не є компліментарними щодо Путіна. Це прояв того, що в Трампа змінилось ставлення до Путіна. Він може спокійно з ним спілкуватись і розуміти, що це не призведе до якихось наслідків. Зокрема, під час зустрічі на Алясці Путін одразу відкинув пропозицію про зняття санкцій і завершення війни та почав плутано накидати про Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького", – підкреслив Рейтерович.

За його словами, Трамп тоді дуже розлютився. Тож, у нього тепер не такий образ Путіна, яким був на початку. Звісно, ейфорія Трампа після розмов із Путіним відчувається, бо очільник Кремля вміє лестити йому. Найкращим із боку Трампа було б зараз надати Україні ракети, підтримку. Потому зустрітись із Путіним і якщо той не захоче завершувати війну, використати все це проти Росії.

Рейтерович відповів, чи повірить Трамп Путіну: дивіться відео

Якими будуть дії Трампа до зустрічі з Путіним?

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко припустив, що Путіну вдалось поки стримати Трампа від передачі ракет Tomahawk Україні. Путін, як КДБшник, буде до останнього каламутити воду та грати на економічних мріях Трампа. Телефонна розмова Путіна з Трампом – це реалізація задуму Путіна. Він накидав Трампу цілу купу проєктів, як-от з'єднання Чукотки з Аляскою, про що Трамп питав у Зеленського.

Аби ракет Tomahawk не було принаймні зараз, Путін закидав Трампа десятками абсолютно нереалістичних пропозицій. Ними Путін перебиває бажання Трампа прийняти якесь нарешті серйозне політичне рішення. Під впливом розмови з Путіним Трамп говорить Зеленському про те, що не треба поки ескалювати війну, а треба спробувати за 2 тижні зустрітись у Будапешті й обговорити припинення війни,

– сказав колишній міністр закордонних справ України.

Він додав, що зустріч у Будапешті буде відрізнятись від того, що було на Алясці. Трамп дав розпорядження готувати її. Адже приїхати й вдруге слухати про напад Золотої Орди на Русь Трампу буде не цікаво. Він хоче, щоб ця зустріч мала якийсь результат. Тому доручає зайнятись її підготовкою Рубіо. Коли за справу візьмуться справжні дипломати, вони вимагатимуть від протилежної сторони не фантазій, а конкретики.

