Деталі повідомило джерело Суспільного в делегації, передає 24 Канал. Список учасників розмови наразі невідомий.

Дзвінок Путіна змінює все: для чого Зеленський їде до Трампа та чи отримає Україна Tomahawk

Як завершилася зустріч Зеленського і Трампа?

Спершу Зеленський і Трамп відповідали на запитання журналістів, а опісля – перейшли до зустрічі за зачиненими дверима. Перемовини після ланчу могли затягнутися, вони тривали понад дві години.

За словами співрозмовника Суспільного, український президент незабаром зателефонував європейським лідерам.

Це груповий дзвінок, але список долучених наразі не відомий,

– йдеться в повідомленні.

До слова, згодом Зеленський розповів деталі про зустріч на пресконференції. Разом із Трампом вони вирішили, що наразі нічого публічно про ракети Tomahawk не говоритимуть, оскільки США не хочуть ескалації.