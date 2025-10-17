Детали сообщил источник Суспильного в делегации, передает 24 Канал. Список участников разговора пока неизвестен.

Как завершилась встреча Зеленского и Трампа?

Сначала Зеленский и Трамп отвечали на вопросы журналистов, а затем перешли к встрече за закрытыми дверями. Переговоры после ланча могли затянуться, они длились более двух часов.

По словам собеседника Суспильного, украинский президент вскоре позвонил европейским лидерам.

Это групповой звонок, но список присоединившихся пока не известен,

– говорится в сообщении.

К слову, позже Зеленский рассказал подробности встречи на пресс-конференции. Вместе с Трампом они решили, что пока ничего публично о ракетах Tomahawk говорить не будут, поскольку США не хотят эскалации.