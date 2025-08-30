Зеленський назвав 5 країн, які готові прийняти мирні переговори Росії та України
- Володимир Зеленський назвав п'ять країн, які готові стати майданчиками для мирних переговорів з Росією.
- Ці держави можуть прийняти саміт лідерів Росії, України та США.
Володимир Зеленський неодноразово заявляв про свою готовність зустрітися із Володимиром Путіним. Низка країн готові прийняти саміт лідерів України та Росії.
У вечірньому зверненні за 30 серпня президент України перерахував держави, які пропонують себе у ролі "майданчиків" для переговорів щодо завершення війни, передає 24 Канал.
Які країни готові прийняти саміт Путіна і Зеленського?
Так, глава держави повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів йому про результати своїх візитів до Туреччини та ОАЕ. Також українська делегація мала зустрічі в Саудівській Аравії та в Катарі, і працює зі Швейцарією. "Кожна з цих країн готова бути майданчиком для переговорів про закінчення війни. Я дякую їм за це", – зауважив президент.
Нагадаємо, що ще перед тим, як відбулася зустріч російського диктатора і Дональда Трампа на Алясці 15 серпня, президент Туреччини заявив, що готовий прийняти саміт лідерів США, України та Росії.
Тим часом Швейцарія та Австрія погодилися надати Путіну імунітет від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо він відвідає їхні країни для проведення мирних переговорів.
Відомо, що ЗМІ розглядали як можливе місце проведення саміту Зеленського і Путіна Угорщину.
Що відомо про ймовірну зустріч Путіна і Зеленського?
- Дональд Трамп від початку другого терміну свого президенства налаштований "звести" Путіна і Зеленського в одній кімнаті.
- Очільник Кремля нібито пообіцяв американському лідеру зустрітися із Зеленським під час телефонної розмови 18 серпня. Диктатор запропонував, аби спочатку відбулися його переговори з президентом України, а потім можна було провести тристоронній саміт за участі Трампа.
- Своєю чергою Володимир Зеленський погодився на зустріч із Путіним.
- Однак офіційні заяви, які лунають з Москви, свідчать про те, що у диктатора зовсім не має намірів зустрічатися із Зеленським. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що на зустрічі лідерів має вже бути фіналізована мирна угода.
- Дональд Трамп вже втратив сподівання на те, що лідери Росії та України зустрінуться. В інтерв'ю 29 серпня він висловив сумнів у тому, що двостороння зустріч відбудеться. Водночас він запевнив, що тристоронній саміт за його участі неодмінно буде.