Володимир Зеленський 18 серпня у Вашингтоні має зустрітися з Дональдом Трампом, який раніше провів переговори на Алясці з Володимиром Путіним. Розмова президентів України та США, напевно, буде непростою, адже вони, зокрема, мають обговорити умови майбутнього перемир'я.

Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом припустив, як Володимир Зеленський має спілкуватися з президентом США, щоб досягти необхідних Україні результатів. Зазначимо, що разом українським лідером на зустрічі у Білому домі будуть присутні європейські лідери, зокрема, Фрідріх Мерц, Джорджа Мелоні, Александр Стубб, Емманюель Макрон, а також генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чи буде тиснути Трамп на Зеленського під час зустрічі в Білому Домі?

Саакян наголосив, що запрошення Трампом до Вашингтону Зеленського – це хороший сигнал, адже президенту США потрібно врівноважити зустріч з Путіним, від якої немає позитивного іміджевого.

Тому Трампу потрібно не просто поговорити з Зеленським, поінформувати його чи домовитись про зустріч в трьох в майбутньому чи про якісь консультації на рівні радників. Йому необхідно запросити президента України безпосередньо у Вашингтон.

Це опосередковано може свідчити про те, що якихось серйозних проривів з Росією Трампу не вдалося досягнути,

– припустив політолог.

Також існує ризик, що розмова в Білому домі може відбутися у режимі пресингу щодо того, що Україна має прийняти якісь компроміси. Тому потрібно готуватися до такого сценарію.

По-перше, важливий пакет улесливостей для Трампа. Потрібно задати правильний тон, пройшовшись, на думку Саакяна, по всіх позитивних "больових" точках Трампа.

По-друге, мати серйозний пакет узгоджених кроків з європейськими партнерами – слів, меседжів, аргументів – для того, щоб на зустрічі Зеленський не був виключно сам, а спирався на позицію Європи і говорив від імені європейської безпекової коаліції,

– пояснив він.

Тому важливо, щоб зустрічі у Вашингтоні передувала розмова Зеленського з європейськими лідерами. Це, як зауважив політолог, має продемонструвати, що позиції України та Європи узгоджені і український лідер має хороший тил для того, щоб не піддаватися на певні заяви та дії Трампа. Адже не варто відкидати можуть розставлятися певні пастки.

В-третіх, Україні потрібно мати хороші пропозиції до Сполучених Штатів, які можуть принести Трампу точкову перемогу.

Наприклад, Україні важливо було б відкинути ідею повітряного перемир'я як такого, але зробити це дуже м'яко. Мовляв, ми готові говорити не про повітряне, а в цілому про перемир'я на зустрічі трьох. Водночас Трамп зробив неможливе, він – молодець. І Зеленський може висловити готовність зустрічатися з Путіним будь-де і будь-коли,

– наголосив Олег Саакян.

Він додав, що щось на кшталт цього мало б зараз відбутися для того, щоб швидко перекинути "м'яч" з боку України знову на бік Росії, причому в рикошет від Трампа.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом з іншими лідерами європейських країн будуть присутні на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня. Мерц розповів, що український президент та представники Європи "обміняються думками" з Трампом щодо "стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України".

Крім того, під час зустрічі в Білому дому може бути порушено питання збереження санкційного тиску на Росію.