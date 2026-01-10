Зеленський назвав ключові питання, які обговорить з Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна обговорює зі США потенційну угоду про вільну торгівлю як частину ширшого плану з відновлення та економічного розвитку після закінчення війни.

Деталі пропозиції будуть обговорюватися безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом. Про це український лідер повідомив у телефонному інтерв'ю Bloomberg, пише 24 Канал.

Про що говоритиме Зеленський із Трампом?

Володимир Зеленський зазначив, що вищезгадана угода передбачатиме нульові тарифи на торгівлю зі США та застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів Україні, що надасть переваги.

Український лідер заявив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Дональдом Трампом, додавши, що така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Крім вищезгаданого, Володимир Зеленський додав, що очікує зустрітися з Трампом або в США, або в Давосі, що у Швейцарії, де обидва лідери, як очікується, планують відвідати Всесвітній економічний форум.

Також український президент повідомив журналістам про намір особисто обговорити з Дональдом Трампом конкретні зобов'язання американської сторони у разі поновлення російської агресії проти нашої країни.

"Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати… Я справді хочу чогось більш конкретного", – наголосив український лідер.

Що відомо про можливу зустріч?