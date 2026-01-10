Зеленский назвал ключевые вопросы, которые обсудит с Трампом
- Зеленский планирует обсудить с Трампом соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами, чтобы стимулировать экономику Украины.
- Президент Украины также хочет обсудить с Трампом конкретные обязательства США на случай возобновления российской агрессии.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждает с США потенциальное соглашение о свободной торговле как часть более широкого плана по восстановлению и экономическому развитию после окончания войны.
Детали предложения будут обсуждаться непосредственно с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в телефонном интервью Bloomberg, пишет 24 Канал.
О чем будет говорить Зеленский с Трампом?
Владимир Зеленский отметил, что вышеупомянутое соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленно развитым регионам Украины, что предоставит преимущества.
Украинский лидер заявил, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности,
– говорится в сообщении.
Кроме вышеупомянутого, Владимир Зеленский добавил, что ожидает встретиться с Трампом или в США, или в Давосе, что в Швейцарии, где оба лидера, как ожидается, планируют посетить Всемирный экономический форум.
Также украинский президент сообщил журналистам о намерении лично обсудить с Дональдом Трампом конкретные обязательства американской стороны в случае возобновления российской агрессии против нашей страны.
"Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать... Я действительно хочу чего-то более конкретного", – подчеркнул украинский лидер.
Что известно о возможной встрече?
Axios сообщало, что Владимир Зеленский может уже на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, и что лидеры могут наконец финализировать соглашение о гарантиях безопасности.
Профессор американистики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что США и Европа обсуждают гарантии безопасности, включая возможность размещения войск и воздушной операции под руководством США.
К слову, на встрече в Париже во вторник, 6 января, Соединенные Штаты не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины. В итоге документ одобрила только "коалиция желающих".