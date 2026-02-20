Недопустимо, – політик сказав, чому Трамп насправді не хоче зустрічі Зеленського та Путіна

Між Україною та Росією тривають мирні переговори, до яких залучені Сполучені Штати Америки. Українська сторона підкреслила, що під час наступної тристоронньої зустрічі буде порушене питання зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Однак Дональд Трамп може доволі негативно відреагувати на це.

Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що не бачить жодної можливості, аби реально відбулась зустріч Зеленського та Путіна. Однак, на його думку, Україна обрала правильну стратегію, акцентуючи на цій ідеї.

Чому Трампу невигідна зустріч Зеленського та Путіна?

Роман Безсмертний вважає, що для американського лідера зустріч Зеленського та Путіна є недопустимою. Якщо це відбудеться, то Трамп стане зайвим у відносинах між Україною та Росією.

Якщо світу очевидно, що мирний процес затягує Росія, то у Трампа є тільки одна опція – Tomahawk. Невипадково сенатори США почали говорити, що необхідно повертатися до ідеї надання Україні цієї зброї,

– сказав він.

Це інструмент інформаційного тиску на Росію, який американська влада може реально використати.

Важливо, що Україна багато в чому йде на поступки США, погоджуючись із її мирними пропозиціями, а Росія навпаки – все більше віддаляється від будь-яких ініціатив американського президента завершити війну.

Важливо! Сенатор Ліндсі Грем на полях Мюнхенської безпекової конференції закликав передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, які, на його думку, дозволили б уражати військову та критичну інфраструктуру Росії й посилити стримування. Він також виступив за жорсткіші економічні кроки проти Москви, зокрема підтримав ідею високих мит для країн, що купують російські енергоносії.

Політик вважає, що Трамп може відправити якийсь жорсткий сигнал для Кремля, щоб там зрозуміли, що США готові змушувати росіян до реального миру.

Щодо цього суспільний і політичний тиск на американського президента зростає. Трампу, ймовірно, доведеться показати силу своїм виборцям і політикам.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна?